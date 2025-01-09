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Yasin Yıldız Kimdir? Bağcılar'ın Yeni Belediye Başkanı Hakkında Merak Edilenler

Yasin Yıldız Kimdir? Bağcılar'ın Yeni Belediye Başkanı Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 18:16

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için aday gösterilen Abdullah Özdemir’in adaylık başvurusunun ardından boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı koltuğu için bugün belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimi kazanan Yasin Yıldız, Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Yasin Yıldız'ın hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Yasin Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Yasin Yıldız Kimdir?

Yasin Yıldız Kimdir?

Aslen Gümüşhaneli olan Yasin Yıldız, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Yıldız, yüksek lisansını ise İstanbul Aydın Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde yapmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce bilen Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yasin Yıldız Siyasi Hayatı

Yasin Yıldız Siyasi Hayatı

Yasin Yıldız, aktif siyasi hayatına 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçesi Gençlik Kolları’nda başladı. 2007 ila 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, 2009-2019 yılları arasında ise Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyelikleri görevlerini yürüttü.

2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2014 yerel seçimlerinin ardından Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yıldız, 2021 yılında ise AK Parti İstanbul İl Kongresi’nde İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 

2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Son olarak 2025 yılında da Abdullah Özdemir'den boşalan belediye başkanlığı koltuğunu devralarak Bağcılar Belediye Başkanı oldu.

Yasin Yıldız Neden Gündem Oldu?

Yasin Yıldız Neden Gündem Oldu?

9 Ocak 2025 tarihinde Bağcılar Belediye Başkanlığına AK Parti Meclis Üyesi Yasin Yıldız seçildi. Bu gelişmenin ardından Yasin Yıldız kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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