Yasin Yıldız Kimdir? Bağcılar'ın Yeni Belediye Başkanı Hakkında Merak Edilenler
Yasin Yıldız Kimdir? Bağcılar'ın Yeni Belediye Başkanı Hakkında Merak Edilenler
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için aday gösterilen Abdullah Özdemir’in adaylık başvurusunun ardından boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı koltuğu için bugün belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimi kazanan Yasin Yıldız, Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Yasin Yıldız'ın hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Yasin Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasin Yıldız Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasin Yıldız Siyasi Hayatı
Yasin Yıldız Neden Gündem Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın