Bakan Uraloğlu: "Suriye'de Karayolu ve GSM Ağını Ayağa Kaldıracağız"
Bakan Uraloğlu: "Suriye'de Karayolu ve GSM Ağını Ayağa Kaldıracağız"
Konya Çevreyolu'nın 2. kısmı etap açılışı için açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’de yapılacak olanlarla ilgili “5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. GSM haberleşmesinde Türk kökenli iki firma orada faaliyet içinde. Onları koordine edip onları ayağa kaldıracağız” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Konya Çevreyolu'nın 2. kısmı etap açılışı için açıklamalarda bulundu.
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Suriye’de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Hahahahahahaha tipe bak. Bir de bunlara oy veriyorlar ya. Ümmetttt soğan ekmeğe devam mı canlarııım? Bu kafalarınızla sizi daha çoooook üzerler.
milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz... suriye nedir ya siz kendi milletinizi ayağa bi kaldırın önce millet çöpten yemek topluyor aç aç
😂 yaprağı yediler