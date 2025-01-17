Bakan Uraloğlu: "Suriye'de Karayolu ve GSM Ağını Ayağa Kaldıracağız"

“Biz öncelikle oranın ayağı kalkması için neler yapabiliriz sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm bakanlara talimatı budur.

5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. Radar sistemi olmayan havalimanı bunlar. Zaman alacak ama seferleri başlatalım istiyoruz.

Kara ve demiryolu ile ilgili tespitleri yapmaya başladık. Muhattaplık noktasında Pazartesi’den sonra rahatlama olacak.

GSM haberleşmesinde Türk kökenli iki firma orada faaliyet içinde. Onları koordine edip onları ayağa kaldıracağız.”