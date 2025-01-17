onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Uraloğlu: "Suriye'de Karayolu ve GSM Ağını Ayağa Kaldıracağız"

Bakan Uraloğlu: "Suriye'de Karayolu ve GSM Ağını Ayağa Kaldıracağız"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.01.2025 - 15:15

Konya Çevreyolu'nın 2. kısmı etap açılışı için açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’de yapılacak olanlarla ilgili “5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. GSM haberleşmesinde Türk kökenli iki firma orada faaliyet içinde. Onları koordine edip onları ayağa kaldıracağız” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Konya Çevreyolu'nın 2. kısmı etap açılışı için açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Konya Çevreyolu'nın 2. kısmı etap açılışı için açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu şunları söyledi:

Suriye’de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu şunları söyledi:

“Biz öncelikle oranın ayağı kalkması için neler yapabiliriz sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm bakanlara talimatı budur.

5 tane havalimanı var ama Şam ve Halep'i ayağı kaldırma gayreti içindeyiz. Radar sistemi olmayan havalimanı bunlar. Zaman alacak ama seferleri başlatalım istiyoruz.

Kara ve demiryolu ile ilgili tespitleri yapmaya başladık. Muhattaplık noktasında Pazartesi’den sonra rahatlama olacak.

GSM haberleşmesinde Türk kökenli iki firma orada faaliyet içinde. Onları koordine edip onları ayağa kaldıracağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
7
6
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cübbeli Palpatine Hoca

Hahahahahahaha tipe bak. Bir de bunlara oy veriyorlar ya. Ümmetttt soğan ekmeğe devam mı canlarııım? Bu kafalarınızla sizi daha çoooook üzerler.

seboistt_

milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz... suriye nedir ya siz kendi milletinizi ayağa bi kaldırın önce millet çöpten yemek topluyor aç aç

piyanist

😂 yaprağı yediler