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Bakanlık’tan Yeni İfşa Listesi: Vitamin ve Kolajen Diye Neler Satmışlar!

Bakanlık’tan Yeni İfşa Listesi: Vitamin ve Kolajen Diye Neler Satmışlar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 12:57

Tarım ve Orman Bakanlığı sahtecilikle mücadele kapsamında takviye edici gıda ürünlerini mercek altına aldı. Bakanlık vitamin ve kolajen adı altında satılan birçok üründe ilaç etken maddesi tespit etti. Bazı ürünlerde ise beyan edilen maddelerin bulunmadığı ortaya çıktı. İşte ifşa edilen ürünlerin listesi ve detaylar…

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Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Sağlığa Tehlike Arz Eden Gıdalar’ ve ‘Taklit-Tağşiş Gıdalar’ listesini internet sitesinde yayınlamaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Sağlığa Tehlike Arz Eden Gıdalar’ ve ‘Taklit-Tağşiş Gıdalar’ listesini internet sitesinde yayınlamaya devam ediyor.

Bakanlık bu kez ‘takviye edici gıda’ adı altında satılan ürünlerdeki skandalları ifşa etti. Açıklanan listede birçok ürünün içeriğinde ilaç etken maddesi bulunduğu, bazı ürünlerin ise etiketlerinde beyan edilen maddelerin tespit edilemediği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde “vitamin” ve “kolajen” adı altında satılan ürünlerde sağlığı tehlikeye atabilecek düzeyde sorunlar tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde “vitamin” ve “kolajen” adı altında satılan ürünlerde sağlığı tehlikeye atabilecek düzeyde sorunlar tespit edildi.

“Takviye edici gıda” başlığı altında piyasaya sürülen birçok üründe 'ilaç etken maddesi tespiti' yapılmış, bazı ürünler için ise 'beyan edilen madde tespit edilememiştir' uyarısı eklenmiş. Bakanlığın listesinde yer alan ürünlere göz atmak için:

BEYAN ETTİĞİ MADDE BULUNMAYAN

BEYAN ETTİĞİ MADDE BULUNMAYAN

  • Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünleri

  • Galip Sefa İlaç'ın 'Tesir' markasıyla piyasaya sunduğu multimıneral içeren takviye edici gıda ürünleri

  • Koç İlaç'ın Medicago Multi Energy markasıyla sattığı multivitamın içeren takviye ürünü.

İLAÇ ETKEN MADDESİ SAPTANANLAR

İLAÇ ETKEN MADDESİ SAPTANANLAR

  • Vinta İlaç'ın 'Diblong' marka 'Ginsgenli bitkisel kapsülü'

  • Burç İlaç'ın 'Trex Cap' markalı L Kratinin ve Lapidum içeren takviye edici ürünleri

  • United Beekeepers Bal Gıda'nın Beemax Black Stinger Energy Raw Honey marka gıda takviyesi

  • Seksensekiz Grup'un 'Multi Collagen Jel' markasıyla sattığı hidrolize kalojen içeren sıvı takviyesi

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Emel

Düzgün üretilen hiçbir şey kalmamış ama şaşırmamak lazım. Bu ülke insanından dürüstlük beklemek saflık olurdu.

demet s.

Piyasada ne olduğu belli olmayan, ama ambalajı ingilizce yazılı kolajen ve vitamin dolu. Nerede üretildiği belli değil... Denetim sıfıra yakın... Hepsi sözde... Devamını Gör

Cast Man

Vitamin kullanılmasın diyelim o zaman da doğal ürün kalmadı herşey gdo lu vs.

michael.elende

Ah ah rahmetli Turgut Özal. Memlekette bu yozlaşma ve fırsatçılık seninle başladı, artarak devam ediyor. Yatacak yerin yok be adam