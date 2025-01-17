Bakanlık’tan Yeni İfşa Listesi: Vitamin ve Kolajen Diye Neler Satmışlar!
Bakanlık’tan Yeni İfşa Listesi: Vitamin ve Kolajen Diye Neler Satmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı sahtecilikle mücadele kapsamında takviye edici gıda ürünlerini mercek altına aldı. Bakanlık vitamin ve kolajen adı altında satılan birçok üründe ilaç etken maddesi tespit etti. Bazı ürünlerde ise beyan edilen maddelerin bulunmadığı ortaya çıktı. İşte ifşa edilen ürünlerin listesi ve detaylar…
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Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Sağlığa Tehlike Arz Eden Gıdalar’ ve ‘Taklit-Tağşiş Gıdalar’ listesini internet sitesinde yayınlamaya devam ediyor.
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Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde “vitamin” ve “kolajen” adı altında satılan ürünlerde sağlığı tehlikeye atabilecek düzeyde sorunlar tespit edildi.
BEYAN ETTİĞİ MADDE BULUNMAYAN
İLAÇ ETKEN MADDESİ SAPTANANLAR
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Düzgün üretilen hiçbir şey kalmamış ama şaşırmamak lazım. Bu ülke insanından dürüstlük beklemek saflık olurdu.
Piyasada ne olduğu belli olmayan, ama ambalajı ingilizce yazılı kolajen ve vitamin dolu. Nerede üretildiği belli değil... Denetim sıfıra yakın... Hepsi sözde... Devamını Gör
Vitamin kullanılmasın diyelim o zaman da doğal ürün kalmadı herşey gdo lu vs.
Ah ah rahmetli Turgut Özal. Memlekette bu yozlaşma ve fırsatçılık seninle başladı, artarak devam ediyor. Yatacak yerin yok be adam