Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Ünlü Baklava Markası da İfşalandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı marka ifşalarına durmadan devam ediyor. Özellikle son dönemde kırmızı et, baharatlar, süt yoğurt gibi birçok ürüne tağşiş karıştıran markalar ifşa ediliyor. Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş güvenilir marka arayışını sürdürüyor.

Son yayınlanan listede de pul biberde, pekmez de ve baklava da kullanılan maddeler herkesin ağzını açık bıraktı...