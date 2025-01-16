Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Ünlü Baklava Markası da İfşalandı!
Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Ünlü Baklava Markası da İfşalandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı marka ifşalarına durmadan devam ediyor. Özellikle son dönemde kırmızı et, baharatlar, süt yoğurt gibi birçok ürüne tağşiş karıştıran markalar ifşa ediliyor. Bakanlığın listesini güncellemesi ile vatandaş güvenilir marka arayışını sürdürüyor.
Son yayınlanan listede de pul biberde, pekmez de ve baklava da kullanılan maddeler herkesin ağzını açık bıraktı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünlerine taklit ve tağşiş karıştıran markalar kamuoyuna duyuruluyor. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üretim yapan Bora Bora Gıda şirketine ait olan Bora Bora Premium İpek Pul Biber'in içinden ise boya tespiti yapıldı.
Ayrıca bu boyanın gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya olduğu da listede belirtildi.
Pekmez Dünyası'na ait olan Lukaçi markalı ballı bitkisel macunda ilaç etken tespit edildi. Aynı markanın Pekmez Dünyası adı altında satılan bitkisel karışımlı macununda ve epimediumlu bitkisel karışımlı macun tespit edildi.
Ayrıca, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli baklava üreticisi Berat Kılıççalan - Safir Baklava firması da yer aldı. Bakanlık, Safir Baklava'nın ürünlerinde 'Yer Fıstığı' kullandığını tespit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çeşit çeşit baklava üreten firma, internet üzerinden de tüm Türkiye'ye ürünlerini satıyor. Firma sosyal medyadan da sık sık imalathanesinden görüntüler paylaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın