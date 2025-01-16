2. Palu Vakası Çözülüyor: Müge Anlı'da Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın Kayıplarında Cinayet İtirafı Geldi!
2. Palu Vakası Çözülüyor: Müge Anlı'da Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın Kayıplarında Cinayet İtirafı Geldi!
Müge Anlı'da bir süredir karmaşık olaylar zinciri işleniyor. Nezaket Uyur'un 20 yıllık kaybıyla başlayan arayış, kızları Habibe, Nebile ve Sebile'nin çabalarıyla cinayet çözülmeye başlamıştı. Daha sonra aynı köyde yaşanan Nezaket Kışı kaybında adı geçen Adil Önel'in, halası Zekiye Aydın'ın kaybıyla ilgili de adının geçtiği öğrenilmişti. Nezaket Uyur, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı’nın şüpheli kayıpları art arda gelen itiraf ve iddialarla derinleşmişti. Tüm gelişmeler yaşanırken Sabri Önel, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın’ın cenazelerinin yerini bildiğini söylemişti. Sabri'den Zekiye Aydın'la ilgili cinayet itirafı geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habibe, Sebile ve Nebile kardeşler 20 yıl önce kaybolan anneleri Nezaket Uyur'un bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Olayın araştırılmasını isterken de babalarından şüpheleniyorlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gittikçe derinleşen konuda babaları Yusuf ve kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı ve Nezaket Uyur dışında 3 kadının daha kaybolduğu öğrenildi.
Aynı köyde 3 kadının daha kaybolması ortalığı ayağa kaldırırken, kadınların Nezaket Uyur'la aynı kaderi paylaşıp paylaşmadıkları merak konusu olmuştu.
Nezaket Kışı'nın kaybının da araştırılmaya başlamasının ardından, Adil Önel'in ismi halası Zekiye Aydın'ın kaybında da geçmeye başlamıştı.
Kayıp kadın sayısının 6'ya çıktığı olayda, Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adil Önel hakkındaki iddiaların giderek artmasının ardından yayına Sabri Önel katılmış ve Nezaket Kışı ile Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini katıldığını söylemişti.
Sabri Önel'den itiraf geldi! Sabri, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın