onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Asena'dan Hem Dayak Yiyip Hem Diskalifiye Olan Merve'den Yıllar Sonra Açıklama

Survivor'da Asena'dan Hem Dayak Yiyip Hem Diskalifiye Olan Merve'den Yıllar Sonra Açıklama

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2025 - 10:35

Survivor 2023'ün en büyük olayı Merve ve Asena arasında yaşanan tartışmaydı. Asena'dan resmen dayak yiyen Merve, bir de psikolojik olarak toparlanamadığı için diskalifiye edilmişti. Her sene söz konusu kavga mevzusu muhakkak gündem olurken Merve, Asena'nın Survivor 2025'te çıkardığı kavga sonrasında açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Asena Demirbağ, eleme düellosuna çıkan Merve'yle resmen birbirine girdi.

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Asena Demirbağ, eleme düellosuna çıkan Merve'yle resmen birbirine girdi.

Merve'ye "İnşallah elenirsin" diyen Asena'nın ilk kavgası bu olmazken 2023 yılında diskalifiyeye kadar giden Merve-Asena kavgası yeniden gündem oldu.

Merve'ye "İnşallah elenirsin" diyen Asena'nın ilk kavgası bu olmazken 2023 yılında diskalifiyeye kadar giden Merve-Asena kavgası yeniden gündem oldu.

2023 yılında Merve'yi adadayken bildiğiniz döven Asena, bu yaptığına rağmen diskalifiye olmamış ve yarışmaya devam etmişti.

2023 yılında Merve'yi adadayken bildiğiniz döven Asena, bu yaptığına rağmen diskalifiye olmamış ve yarışmaya devam etmişti.

Oyun alanında Merve'yi dövmekle tehdit edip adaya gidince gerçekten döven Asena'ya sadece 6 ödül cezası verilirken bu olayı atlatamayıp psikolojisi bozulan Merve, performansı düştüğü gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Oyun alanında Merve'yi dövmekle tehdit edip adaya gidince gerçekten döven Asena'ya sadece 6 ödül cezası verilirken bu olayı atlatamayıp psikolojisi bozulan Merve, performansı düştüğü gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Asena'nın 2025 yılında bir başka Merve'yle birbirine girmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Yıldırım, 2023'te yaşadıkları hakkında konuştu.

Asena'nın 2025 yılında bir başka Merve'yle birbirine girmesi sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Yıldırım, 2023'te yaşadıkları hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Merve Yıldırım'ın o açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın