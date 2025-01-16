Oyunculuğu Bırakıp Amerika'da Tır Şoförü Olan Tolga Karel, Sektöre Veryansın Etti!
Oyunculuğu Bırakıp Amerika'da Tır Şoförü Olan Tolga Karel, Sektöre Veryansın Etti!
Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, sonrasında oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmiş ve tır şoförü olmuştu. Amerika'da bir aile kuran Karel'in oradaki yaşamını sosyal medya hesabından takip ederken Karel'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında sessiz kalamayan Karel, sektöre isyan etti.
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Türk televizyon efsanesi Yaprak Dökümü'nde tam 174 bölüm rol alan Tolga Karel, bir dönemin en çok aranan oyuncularından biriydi.
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Survivor'a katıldığı dönemde de büyük yükseliş yaşayan Karel, 2016 yılında aniden oyunculuğu bırakmış ve Amerika'ya taşınma kararı almıştı.
Sarah Scotti ile evlenip Amerika'da yeni bir hayat kuran Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Amerika'daki hayatından kesitler sunmaya devam ediyor.
Oyunculuğu 2022 yılında TV8'de yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisiyle tekrar deneyip Amerika'ya geri dönen Karel'in sektöre dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken son dönemde gündemden düşmeyen tekelleşme iddialarına dem vurarak uzun bir açıklama yaptı.
"Geç gelen itiraflar" başlıklı gönderiler paylaşan Karel, Türkiye'nin en çok reyting alan işlerinde yer aldığını anlatıp, şu an aldığı karardan çok memnun olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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