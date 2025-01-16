MEB’den Özel Okul Kararı: Ders Kitabı Adı Altında Veliden Ücret İsteyen Kurumlara Ağır Cezalar Yolda
MEB’den Özel Okul Kararı: Ders Kitabı Adı Altında Veliden Ücret İsteyen Kurumlara Ağır Cezalar Yolda
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullarla ilgili karar aldı. Gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda ders kitapları ücretsiz olacağına dair Bakanlık kararı hatırlatıldı. Özel okullarda Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. Velilerden ‘ders kitabı’ adı altında ücret alan kurumlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel okullara dair maliyet konusu tartışılmaya devam ederken veliler üzerinde ders kitapları için alınan ücretler de külfet oluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete kararında özel okullarda ders kitaplarının ücretsiz olacağı belirtilmişti. O yönetmeliğe yeni madde eklendi.
Özel okullar tarafından velilerden ‘ders kitabı’ adı altında ücret alınması kesinlikle yasak. Bakanlık konuyla ilgili denetimler gerçekleştirecek.
Amaç yanlış öğrenmelerin önüne geçmek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın