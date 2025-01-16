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MEB’den Özel Okul Kararı: Ders Kitabı Adı Altında Veliden Ücret İsteyen Kurumlara Ağır Cezalar Yolda

MEB’den Özel Okul Kararı: Ders Kitabı Adı Altında Veliden Ücret İsteyen Kurumlara Ağır Cezalar Yolda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 10:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullarla ilgili karar aldı. Gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda ders kitapları ücretsiz olacağına dair Bakanlık kararı hatırlatıldı. Özel okullarda Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. Velilerden ‘ders kitabı’ adı altında ücret alan kurumlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

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Özel okullara dair maliyet konusu tartışılmaya devam ederken veliler üzerinde ders kitapları için alınan ücretler de külfet oluyordu.

Özel okullara dair maliyet konusu tartışılmaya devam ederken veliler üzerinde ders kitapları için alınan ücretler de külfet oluyordu.

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda Bakanlık tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğunu hatırlatan bir açıklama yaptı.

3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete kararında özel okullarda ders kitaplarının ücretsiz olacağı belirtilmişti. O yönetmeliğe yeni madde eklendi.

3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete kararında özel okullarda ders kitaplarının ücretsiz olacağı belirtilmişti. O yönetmeliğe yeni madde eklendi.

3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda özel okullar tarafından velilerden 'ders kitabı' adı altında herhangi bir ücret alınamayacağı kaydedildi.

Özel okullar tarafından velilerden ‘ders kitabı’ adı altında ücret alınması kesinlikle yasak. Bakanlık konuyla ilgili denetimler gerçekleştirecek.

Özel okullar tarafından velilerden ‘ders kitabı’ adı altında ücret alınması kesinlikle yasak. Bakanlık konuyla ilgili denetimler gerçekleştirecek.

Kararı ihlal eden özel okullara ağır cezalar verilecek.

Amaç yanlış öğrenmelerin önüne geçmek.

Amaç yanlış öğrenmelerin önüne geçmek.

Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacın Bakanlık denetiminden geçmeyen kitapların neden olabileceği yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu dile getirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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