Sosyal Medyadaki Reklamlara Dikkat! 30 Milyar Liralık Saadet Zinciri Vurgunu: 752 Hesaba El Konuldu
Sosyal Medyadaki Reklamlara Dikkat! 30 Milyar Liralık Saadet Zinciri Vurgunu: 752 Hesaba El Konuldu
9 ilde “Siberağ-15” operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda saadet zinciri yöntemiyle 2017-2024 yılları arasında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL’lik vurgun yapan 21 kişinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonlarda 752 banka/kripto hesabına el konuldu. Operasyon İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da gerçekleşti. Dolandırıcıların sosyal medyada sahte ilan ve reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirtildi.
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İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da “Siberağ-15” operasyonu düzenlendi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafında paylaşıldı.
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Sosyal medyada yayınladıkları reklamlarla vatandaşları dolandırdılar.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sahte reklam ve ilan içeriğini paylaşsanızda benzer dolandırıcılıklara insanlar maruz kalmasa haberin tamamını başlık karşılıyor zaten içeriği bom boş.
bu ülkede para var, hemde çok para var. ama para dincilerin ve hırsızların elinde, ikisi aynı şey gerçi.
Ya bir si.. git ya ne dinciymis arkadaş. Sizin uğur mumcu demedi mi bu ülkede banka soyarken kar maskesi ülkeyi soyarken Atatürkçülük maskesi taktılar diye. ... Devamını Gör
tamam canım güzel olmuş ta,bu oradan ele geçirilen paralar nereye,kime gidiyor merak ediyorum. Lütfen bunun da açıklaması nı bekliyorum.🤔