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Sosyal Medyadaki Reklamlara Dikkat! 30 Milyar Liralık Saadet Zinciri Vurgunu: 752 Hesaba El Konuldu

Sosyal Medyadaki Reklamlara Dikkat! 30 Milyar Liralık Saadet Zinciri Vurgunu: 752 Hesaba El Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 09:06

9 ilde “Siberağ-15” operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda saadet zinciri yöntemiyle 2017-2024 yılları arasında 30 milyar 478 milyon 473 bin TL’lik vurgun yapan 21 kişinin yakalandığını açıkladı. 

Operasyonlarda 752 banka/kripto hesabına el konuldu. Operasyon İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da gerçekleşti. Dolandırıcıların sosyal medyada sahte ilan ve reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirtildi.

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İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da “Siberağ-15” operasyonu düzenlendi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafında paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da “Siberağ-15” operasyonu düzenlendi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafında paylaşıldı.

Dokuz ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik operasyon gerçekleşti.

Yerlikaya, saadet zinciriyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL'lik vurgun yapan 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada yayınladıkları reklamlarla vatandaşları dolandırdılar.

Sosyal medyada yayınladıkları reklamlarla vatandaşları dolandırdılar.

Şüphelilerden 18’i tutuklandı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Dolandırıcıların sosyal medyada ilan ve reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirtildi.

Yerlikaya, 'Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle ’reklam izle para kazan’ reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı' dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Onurcan Hatipoglu

Sahte reklam ve ilan içeriğini paylaşsanızda benzer dolandırıcılıklara insanlar maruz kalmasa haberin tamamını başlık karşılıyor zaten içeriği bom boş.

zyd

bu ülkede para var, hemde çok para var. ama para dincilerin ve hırsızların elinde, ikisi aynı şey gerçi.

Etrakı alfaris

Ya bir si.. git ya ne dinciymis arkadaş. Sizin uğur mumcu demedi mi bu ülkede banka soyarken kar maskesi ülkeyi soyarken Atatürkçülük maskesi taktılar diye. ... Devamını Gör

Kerem Senol

tamam canım güzel olmuş ta,bu oradan ele geçirilen paralar nereye,kime gidiyor merak ediyorum. Lütfen bunun da açıklaması nı bekliyorum.🤔