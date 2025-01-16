İstanbullular Donacak: İzlanda Soğukları Geldi! Meteorolojiden 16 Ocak Perşembe Günü Hava Durumu
İstanbullular Donacak: İzlanda Soğukları Geldi! Meteorolojiden 16 Ocak Perşembe Günü Hava Durumu
Meteoroloji 16 Ocak Perşembe günü hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji pek çok kent için dondurucu soğuk uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2-4 derece azalacağı belirtildi.
Bir dondurucu soğuk uyarısı da AKOM’dan İstanbul’a geldi. AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ne İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı.
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Meteoroloji 16 Ocak Perşembe günü için pek çok kente dondurucu soğuk uyarısı yaptı.
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Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda heyelan, su baskını, buzlanma ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi için uyarı AKOM tarafından yapıldı. AKOM İzlanda kökenli soğukların geldiğini belirtti.
İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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