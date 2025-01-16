İstanbullular Donacak: İzlanda Soğukları Geldi! Meteorolojiden 16 Ocak Perşembe Günü Hava Durumu

Meteoroloji 16 Ocak Perşembe günü hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji pek çok kent için dondurucu soğuk uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2-4 derece azalacağı belirtildi.

Bir dondurucu soğuk uyarısı da AKOM’dan İstanbul’a geldi. AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ne İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı.