Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Marmara Denizi ve Kuzey Ege İçin 8 Şiddetinde Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Marmara Denizi ve Kuzey Ege İçin 8 Şiddetinde Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son duyurularına göre, Marmara Denizi ve Kuzey Ege bölgesi, 8 şiddetindeki güçlü fırtınaya karşı uyarıldı. Fırtınanın hızının saatte 75 km'ye kadar çıkabileceği belirtildi. Bu yoğun rüzgarların, Marmara bölgesinde akşam saatlerine doğru, Kuzey Ege'de ise gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi ve ardından yavaş yavaş zayıflaması öngörülüyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de etkili olacak fırtına tehlikesine karşı vatandaşlara uyarı yaptı.
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MGM'nin tahminlerine göre, her iki bölgede de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetli bir şekilde etkisini artıracak.
MGM verilerine göre Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), yer yer 6 kuvvetinde (75km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Aynı durum Marmara için de geçerli, Marmara Denizi’nde de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına oluşturacağı öngörülenler arasında.
Fırtınanın Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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