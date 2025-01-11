İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Tüm Gün Kuvvetli Yağış ve Buz Gibi Hava Bekleniyor
İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Tüm Gün Kuvvetli Yağış ve Buz Gibi Hava Bekleniyor
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojiden başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayanlara kötü haber geldi.
Meteorolojinin haritalarına göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak. Yapılan uyarıda, Marmara ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 3 ila 7 derece azaldığı ifade edildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi beklendiği kaydedildi.
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Hafta sonunun gelmesiyle birlikte plan yapan vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü bir haber var.
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MGM'nin 11 Ocak hava tahmin raporuna göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Buzlanma ve çığ uyarısı!
Yağışların gece 00.00’dan itibaren Ege ve ülkenin iç kesimlerinde de görüleceği belirtildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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