onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Tüm Gün Kuvvetli Yağış ve Buz Gibi Hava Bekleniyor

İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Tüm Gün Kuvvetli Yağış ve Buz Gibi Hava Bekleniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 09:23

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojiden başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayanlara kötü haber geldi.

Meteorolojinin haritalarına göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak. Yapılan uyarıda, Marmara ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 3 ila 7 derece azaldığı ifade edildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi beklendiği kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte plan yapan vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü bir haber var.

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte plan yapan vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü bir haber var.

MGM'nin 11 Ocak hava tahmin raporuna göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak.

MGM'nin 11 Ocak hava tahmin raporuna göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteorolojiden yapılan açıklamada 'Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

Kuvvetli yağışla birlikte sıcaklıklarda da önemli bir düşüş meydana gelecek:

'Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.'

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji internet sitesinde saat saat hava durum tahminini haritalandırarak paylaştı.

Ülke geneli bugün parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buzlanma ve çığ uyarısı!

Buzlanma ve çığ uyarısı!

Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi uyarısı verdi. 

Vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

Yağışların gece 00.00’dan itibaren Ege ve ülkenin iç kesimlerinde de görüleceği belirtildi.

Yağışların gece 00.00’dan itibaren Ege ve ülkenin iç kesimlerinde de görüleceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın