İstanbullular Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Tüm Gün Kuvvetli Yağış ve Buz Gibi Hava Bekleniyor

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu yayımladı. Meteorolojiden başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayanlara kötü haber geldi.

Meteorolojinin haritalarına göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak. Yapılan uyarıda, Marmara ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının 3 ila 7 derece azaldığı ifade edildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ile çığ tehlikesi beklendiği kaydedildi.