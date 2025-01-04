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Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Vererek Uyardı

Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Vererek Uyardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 09:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2025 Cumartesi tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkenin iç ve batı kesimlerinde bugün yağış etkili olacak. Yağışların İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise şiddetli olması bekleniyor. İşte, saat saat Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu paylaştı. Meteorolojiden yapılan açıklamada “Kuvvetli yağışlara dikkat” uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu paylaştı. Meteorolojiden yapılan açıklamada “Kuvvetli yağışlara dikkat” uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda aynı zamanda ülkenin doğusu için buzlanma, çığ, don tehlikesi uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat uyarıları vererek hava tahmin haritalarını da yayımladı. Buna göre, sabah 06.00'dan gece 00.00'a kadar yağışların etkili olacağı kentler şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat uyarıları vererek hava tahmin haritalarını da yayımladı. Buna göre, sabah 06.00'dan gece 00.00'a kadar yağışların etkili olacağı kentler şöyle:

Yapılan uyarıda, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yağmur ve sağanak şeklinde, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklık 3 ila 5 derece altında olacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklık 3 ila 5 derece altında olacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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