Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Vererek Uyardı
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Vererek Uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2025 Cumartesi tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkenin iç ve batı kesimlerinde bugün yağış etkili olacak. Yağışların İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise şiddetli olması bekleniyor. İşte, saat saat Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak Cumartesi günü hava tahmin raporunu paylaştı. Meteorolojiden yapılan açıklamada “Kuvvetli yağışlara dikkat” uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat uyarıları vererek hava tahmin haritalarını da yayımladı. Buna göre, sabah 06.00'dan gece 00.00'a kadar yağışların etkili olacağı kentler şöyle:
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
Kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklık 3 ila 5 derece altında olacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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