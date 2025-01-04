Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Kuvvetli Yağış İçin Saat Vererek Uyardı

Yapılan uyarıda, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yağmur ve sağanak şeklinde, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.