Kar, Kış Beklerken Yaz Geldi! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklıkların Artacağını Açıkladı!
Kar, Kış Beklerken Yaz Geldi! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Sıcaklıkların Artacağını Açıkladı!
Kar, kış beklerken yağmur yerini güneşe bıraktı. İstanbul dahil birçok ilde bugünden itibaren yağış Cumartesi gününe kadar yok. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar batıda 4-5 derece artıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''Doğu Karadeniz’in iç Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi var. İç ve doğuda buzlanma, don ve sis bekleniyor. Cumartesi batı bölgelere gelecek yağış Marmara Ege Akdenizde şiddetli görünüyor.'' dedi. İşte hava durumu tahminleri...
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Ocak ayına yaklaşırken yağışlı havaların yerini kara bırakması bekleniyordu. Ancak uzmanlar sıcaklıkların artacağını açıkladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen X hesabından yaptığı açıklamada, ''Hafta sonuna doğru sıcaklıklar batıda 4-5 derece artıyor.'' ifadelerini kullandı.
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Cumartesi günü için ise ''Batı bölgelere gelecek yağış Marmara Ege Akdeniz'de şiddetli görünüyor.'' şeklinde konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre de; Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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