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Mansur Yavaş Haciz Kararına Melih Gökçek Üzerinden Tepki Gösterdi: "Çok Kötü Silkelemişsiniz"

Mansur Yavaş Haciz Kararına Melih Gökçek Üzerinden Tepki Gösterdi: "Çok Kötü Silkelemişsiniz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 22:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 6 CHP'li Belediyeye haciz işlemi uyguladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karara tepkisini gösterdi. 

ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu ifade eden Yavaş, Bakan Işıkhan'a eski ABB Başkanı Melih Gökçek üzerinden paylaşım yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uyguladığı haciz iddialarının ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nden açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uyguladığı haciz iddialarının ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nden açıklama geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır' açıklamasında bulundu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu açıkladı.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

•Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

•Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

•Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

•Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

•Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL

"Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar." diyen Yavaş, daha sonraki paylaşımında ise eski ABB Başkanı Melih Gökçek üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar." diyen Yavaş, daha sonraki paylaşımında ise eski ABB Başkanı Melih Gökçek üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemindeki bir haber başlığını paylaşarak 'Tarihten bir yaprak . Hafızaları tazeleyelim. Çok kötü silkelemişsiniz. Güncel rakam 10 milyar' ifadelerini kullandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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