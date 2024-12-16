Mansur Yavaş Haciz Kararına Melih Gökçek Üzerinden Tepki Gösterdi: "Çok Kötü Silkelemişsiniz"
Mansur Yavaş Haciz Kararına Melih Gökçek Üzerinden Tepki Gösterdi: "Çok Kötü Silkelemişsiniz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 6 CHP'li Belediyeye haciz işlemi uyguladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karara tepkisini gösterdi.
ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu ifade eden Yavaş, Bakan Işıkhan'a eski ABB Başkanı Melih Gökçek üzerinden paylaşım yaptı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uyguladığı haciz iddialarının ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nden açıklama geldi.
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Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu açıkladı.
"Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar." diyen Yavaş, daha sonraki paylaşımında ise eski ABB Başkanı Melih Gökçek üzerinden bir paylaşımda bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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