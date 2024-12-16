Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere "Haciz" Cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere "Haciz" Cevabı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı 6 CHP'li Belediyeye haciz işlemi uyguladı. SGK prim borçları yüzünden belediyelere haciz işlemi uygulandığı öğrenilirken belediye başkanlarından ve muhaliflerden tepkiler yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmada SGK borçlarına değindi.
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CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise haczin sebebinin "seçimler" olduğuna işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda konuştu. Belediyelerin SGK borçlarına da değinen Erdoğan, "SGK'ya olan prim borçları dahi ödemiyorlar. Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var. Ama SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar. " dedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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