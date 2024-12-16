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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere "Haciz" Cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere "Haciz" Cevabı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 20:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı 6 CHP'li Belediyeye haciz işlemi uyguladı. SGK prim borçları yüzünden belediyelere haciz işlemi uygulandığı öğrenilirken belediye başkanlarından ve muhaliflerden tepkiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmada SGK borçlarına değindi.

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CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

CHP'li 6 belediyeye SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi. 

Söz konusu CHP'li belediyelerden söz konusu iddialara yönelik açıklamalar geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır" dedi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ABB’nin 16 iştirakinden 6’sının hesabına bloke konulduğunu ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise haczin sebebinin "seçimler" olduğuna işaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise haczin sebebinin "seçimler" olduğuna işaret etti.

'Belediyeleri seçimde kaybettin diye' diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu 'Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak, 850. 850. Allah akıl versin. Neymiş? Haciz koyacakmış.' ifadlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda konuştu. Belediyelerin SGK borçlarına da değinen Erdoğan, "SGK'ya olan prim borçları dahi ödemiyorlar. Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var. Ama SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda konuştu. Belediyelerin SGK borçlarına da değinen Erdoğan, "SGK'ya olan prim borçları dahi ödemiyorlar. Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var. Ama SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar. " dedi.

'Biz devlet başkanı sıfatıyla devletin kurumuna olan borçlarını hatırlatınca beyefendiler rahatsız oluyorlar. Borcunuzu ödeyin demeyelim mi? Emeklinin, işçinin, esnafın, garip gurebanın hakkını savunmayalım mı?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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