İstanbul'da Sahte İçki Nedeniyle 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti: Toplam Can Kaybı 37 Oldu
İstanbul'da Sahte İçki Nedeniyle 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti: Toplam Can Kaybı 37 Oldu
İstanbul’da sahte içki kaynaklı can kayıpları bir türlü gündemden düşmüyor. Neredeyse her gün yeni bir ölüm haberiyle karşılaşıyoruz. Can kayıplarının sayısı arttıkça olayın ciddiyeti tekrardan gözler önüne seriliyor.
Son günlerde adeta kabusa dönen sahte içki nedeniyle İstanbul'da 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte toplam can kaybı 37'ye yükseldi.
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İstanbul'da sahte içki kabusu devam ediyor. Son günlerde çok sayıda kişi sahte içki nedeniyle zehirlenmiş ve kent genelinde son 5 günde 88 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama da sahte içkinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha göstermiş ve İstanbul genelinde yaşanan ölümler paniğe sebep olmuştu.
Aktarılan son dakika gelişmesiyle birlikte İstanbul'da 4 kişi daha sahte içkiden dolayı hayatını kaybetti.
Bu kişilerle beraber sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
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Alkolün fiyatı inanılmaz. Günah diye zamın şeyini çıkardılar. Millet sahte alkole yöneldi. Günahsa günah en azında öldürmüyor normal alkol. Taksirle adam öld... Devamını Gör
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o çocuğu sen mekanın olduğunu söyledin orada içki satıyormusun