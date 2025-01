İstanbul'da Sahte İçki Nedeniyle 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti: Toplam Can Kaybı 37 Oldu

İstanbul’da sahte içki kaynaklı can kayıpları bir türlü gündemden düşmüyor. Neredeyse her gün yeni bir ölüm haberiyle karşılaşıyoruz. Can kayıplarının sayısı arttıkça olayın ciddiyeti tekrardan gözler önüne seriliyor.

Son günlerde adeta kabusa dönen sahte içki nedeniyle İstanbul'da 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte toplam can kaybı 37'ye yükseldi.

