İstanbul Valiliğinden "Sahte İçki" Açıklaması: Son 48 Saatte 23 Kişi Hayatını Kaybetti!
İstanbul Valiliğinden "Sahte İçki" Açıklaması: Son 48 Saatte 23 Kişi Hayatını Kaybetti!
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği açıklandı.
Valilik, son 48 saatte İstanbul genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklama, sahte içkinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Sahte içkiden zehirlenme vakaları gündemdeki yerini korurken, İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.
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İstanbul Valiliği, son 48 saatte İstanbul genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamını şurada bulabilirsiniz👇
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