onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Valiliğinden "Sahte İçki" Açıklaması: Son 48 Saatte 23 Kişi Hayatını Kaybetti!

İstanbul Valiliğinden "Sahte İçki" Açıklaması: Son 48 Saatte 23 Kişi Hayatını Kaybetti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 21:57

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği açıklandı. 

Valilik, son 48 saatte İstanbul genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklama, sahte içkinin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahte içkiden zehirlenme vakaları gündemdeki yerini korurken, İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Sahte içkiden zehirlenme vakaları gündemdeki yerini korurken, İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İstanbul Valiliği, son 48 saatte İstanbul genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, son 48 saatte İstanbul genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamını şurada bulabilirsiniz👇

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamını şurada bulabilirsiniz👇
twitter.com

''13 Ocak 2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir.

(01.01.2025 tarihinden bu yana İstanbul’da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir)

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.

Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 

01.01.2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur.

Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır.''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın