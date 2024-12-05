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Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? İşte Metil Alkol Zehirlenmesine Yol Açan Sahte İçkinin Tehlikeleri!

Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? İşte Metil Alkol Zehirlenmesine Yol Açan Sahte İçkinin Tehlikeleri!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 13:26

Son günlerde sık sık gündeme gelen sahte içki tehlikesine karşı uzmanlardan uyarı geldi. Sahte içkiden zehirlenenler ve hayatını kaybedenlerin sayısı yükselirken, vatandaşlar da önlem almaya başladı. Yılbaşı öncesi pek çok kişi sahte içkinin nasıl anlaşılacağını araştırmaya başladı. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? 

İşte, detaylar...

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Türkiye'nin gündemine oturan sahte içki kaynaklı ölümlerin ardından, vatandaşlar tedirgin! Uzmanlar ise uyarıyor, düşük maliyetle alkol üretmek adına; etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiden kaçının. Sahte içki hayatınıza mal olabilir.

Türkiye'nin gündemine oturan sahte içki kaynaklı ölümlerin ardından, vatandaşlar tedirgin! Uzmanlar ise uyarıyor, düşük maliyetle alkol üretmek adına; etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen sahte içkiden kaçının. Sahte içki hayatınıza mal olabilir.

Sağlıksız olduğu gibi bir de yasa dışı yollarla satılan sahte içkiler, etil alkolün dörtte biri fiyatına mal edilen metil alkolle insan hayatını tehlikeye atıyor!

Sahte Alkol Nasıl Tespit Edilir?

Sahte Alkol Nasıl Tespit Edilir?

Sahte ya da kaçak alkollü içkileri anlamanın en temel yolu, bandrol kontrolüdür. Uzmanlara göre bandrol, açık ve gizli güvenlik özellikleri bulundurması nedeniyle taklit edilemez. Ancak özel kodları taklit edilebilir. 

Bu yüzden özellikle 'GİB, TAPDK logoları, QR KOD üzerinde renk değiştiren üzüm görselleri üzerinde yanardöner özellikteki mürekkepler kullanılmıştır.' Dahası Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) her bir ürüne ait bilginin yer aldığı İzleme ve Takip Sistemi'ne bağlı veri kapsamında, GİB uygulaması üzerinden bandrol kontrolü yapabilirsiniz. 

GİB'in mobil uygulamasından, şişe üzerindeki barkodu okutarak içkinin sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Sahte Rakı, Viski Nasıl Tespit Edilir?

Sahte Rakı, Viski Nasıl Tespit Edilir?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rakı alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatırken bandrol uyarısı yaptı. Yurt dışından kaçak olarak getirilen bazı 70'lik rakı şişelerinde '100cl Viski/Rom' yazdığını ifade etti. Bandrol kontrolü ve GİB mobil uygulaması dışında, uzmanlardan 'şişenin yanınızda açılmasını talep edin, dışarıda açık alkol almayın ve içmeyin uyarısı yapıldı.' 

Açılmış şişeden içki ve ucuz ürünlerden kaçının!

Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Neler?

Sahte İçki Zehirlenmesinin Belirtileri Neler?

Metil alkol zehirlenmenisi, başlangıç olarak bulantı, kusma, hafif baş dönmesi ve mide hassasiyeti gibi genel alkol zehirlenmesi belirtileriyle başlar. Daha spesifik ve sahte alkolün tüketilme derecesine bağlı olarak artan belirtiler ise, 

  • Şiddetli karın ağrısı

  • Vücutta istemsiz olarak gerçekleşen kas krampları

  • Görme bozuklukları veya çift görme 

  • Uyku Hali

  • Baş dönmesi

  • Nöbet 

  • Koma 

Temizlik malzemeleri ve parfümlerde kullanılan metil alkol zehirlenmesi, kalıcı körlük, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir! Tüm organları tahrip eden sahte içki ile hayatınıza telafisi ve dönüşü olmayan zararlar verebilirsiniz! 

UYARI: ŞÜPHENİZ VARSA, ŞİKAYETLERİ HİSSEDİYORSANIZ EN HIZLI ŞEKİLDE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURUN!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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