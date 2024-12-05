Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? İşte Metil Alkol Zehirlenmesine Yol Açan Sahte İçkinin Tehlikeleri!

Sahte ya da kaçak alkollü içkileri anlamanın en temel yolu, bandrol kontrolüdür. Uzmanlara göre bandrol, açık ve gizli güvenlik özellikleri bulundurması nedeniyle taklit edilemez. Ancak özel kodları taklit edilebilir.

Bu yüzden özellikle 'GİB, TAPDK logoları, QR KOD üzerinde renk değiştiren üzüm görselleri üzerinde yanardöner özellikteki mürekkepler kullanılmıştır.' Dahası Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) her bir ürüne ait bilginin yer aldığı İzleme ve Takip Sistemi'ne bağlı veri kapsamında, GİB uygulaması üzerinden bandrol kontrolü yapabilirsiniz.

GİB'in mobil uygulamasından, şişe üzerindeki barkodu okutarak içkinin sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.