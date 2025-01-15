İstanbul’da Ulaşıma Yüzde 35 Zam Yapılmasına Yorum Yağdı: Kimisi Savundu Kimisi Ağır Sözler Savurdu

İstanbul’da ulaşıma gelen yüzde 35 zam büyük tepkilere yol açtı. Otobüs İstanbulkart ücreti 27 liraya yükseldi. Marmaray 59.76 liraya, metrobüs ise 40.08 lira oldu.

16 milyon İstanbullu trafikten, kalabalıktan, ‘yürümeyen’ metro, metrobüs merdivenlerinden yaka silkerken gelen ulaşım zammı sosyal medyada dikkat çekti. Kimi kullanıcılar zamma tepki yağdırdı kimi kullanıcılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hükümetten destek alamaması nedeniyle yapılan zammın 'zarar edilmemesi' için olduğunu savunarak destek verdi.

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