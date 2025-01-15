İstanbul’da Ulaşıma Yüzde 35 Zam Yapılmasına Yorum Yağdı: Kimisi Savundu Kimisi Ağır Sözler Savurdu
İstanbul’da Ulaşıma Yüzde 35 Zam Yapılmasına Yorum Yağdı: Kimisi Savundu Kimisi Ağır Sözler Savurdu
İstanbul’da ulaşıma gelen yüzde 35 zam büyük tepkilere yol açtı. Otobüs İstanbulkart ücreti 27 liraya yükseldi. Marmaray 59.76 liraya, metrobüs ise 40.08 lira oldu.
16 milyon İstanbullu trafikten, kalabalıktan, ‘yürümeyen’ metro, metrobüs merdivenlerinden yaka silkerken gelen ulaşım zammı sosyal medyada dikkat çekti. Kimi kullanıcılar zamma tepki yağdırdı kimi kullanıcılar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hükümetten destek alamaması nedeniyle yapılan zammın 'zarar edilmemesi' için olduğunu savunarak destek verdi.
Hep birlikte sosyal medyadan ve Onedio okurlarından gelen yorumlara ve tepkilere bakalım 👇
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İstanbul’da ulaşıma 15 Ocak tarihi itibarıyla yapılan yüzde 35’lik zam büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından kimisi zamma tepki yağdırırken kimisi de İBB'nin hükümetten destek alamadığı için zam yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.
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Onedio okurlarının yorumları şöyle oldu 👇
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Sosyal medyadan yapılan yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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