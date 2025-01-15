İstanbul’da Taksi Ücreti Kaç TL? Taksimetre Açılışı İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu?
İstanbul’da Taksi Ücreti Kaç TL? Taksimetre Açılışı İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu?
İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zamla taksi ücretleri de değişti. Son olarak Temmuz 2024’te taksi ücretlerine zam yapılmıştı. 15 Ocak 2025 tarihinde UKOME’den alınan kararla ulaşıma yeni zam geldi.
Zammın ardından İstanbul’da taksi fiyatlarının son tarifesi merak edilmeye başlandı. Peki İstanbul’da Taksi Ücreti Kaç TL? Taksimetre Açılışı İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu?
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Temmuz 2024'te yapılan taksi zamlarına 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeni zam geldi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Taksi fiyatları da böylece artmış oldu.
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İstanbul’da Taksi Ücreti Kaç TL?
Taksimetre Açılışı İndi Bindi Ücreti Ne Kadar Oldu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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