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İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri

İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 11:37

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Zam kararı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Yüzde 35 zam kararının ardından İstanbul'da otobüs, metrobüs akbil ücretleri merak edilmeye başladı. Vatandaşlar toplu ulaşımda yeni ücretleri araştırma başladı. 

Peki, İstanbul’da Otobüs Metrobüs Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Ne Kadar Basıyor? İşte İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri

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İstanbul'da Ulaşıma Zam mı Geldi?

İstanbul'da Ulaşıma Zam mı Geldi?

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Zam kararının ardından vatandaşlar otobüs, metrobüs ücretlerinin zamlı tarifesini araştırmaya başladı. 

İstanbul’da Otobüs Metrobüs Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Ne Kadar Basıyor? İşte İstanbul’da Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri 👇

İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar Oldu?

İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar Oldu?

Toplu ulaşıma yapılan yüzde 35 zamla İstanbulluların yoğun olarak kullandığı otobüs ve metrobüs 2025 ücretleri belli oldu.

Metrobüs tam bilet 40,068 TL; Marmaray tam bilet 59,76 TL oldu. Otobüs tam bilet isse 27 liraya yükseldi.

İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri

İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri

  • Tam İstanbulkart ücreti 20,00 TL’den, 27,00 TL’ye,

  • Öğrenci İstanbulkart ücreti 9,76 TL’den, 13,18 TL’ye

  • • Tam mavi kart aylık ücreti 1570,00 TL’den, 2120,00 TL’ye

  • • Öğrenci mavi kart aylık ücreti 282,00 TL’den, 381,00 TL’ye

  • Marmaray tam parkur ücreti 44,27 TL’den, 59,76 TL’ye

  • Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 TL’den, 40,08 TL’ye

  • • Minibüs en kısa mesafe ücreti 18,00 TL’den, 25,00 TL’ye yükseltildi

Üsküdar Kadıköy Eminönü Vapur Kaç TL?

Üsküdar Kadıköy Eminönü Vapur Kaç TL?

Üsküdar - Eminönü 34.20 TL, Kadıköy-Eminönü 38.11 TL, Kadıköy-Beşiktaş 38,11 TL, Bostancı-Adalar 100.45 TL oldu.

İstanbul'da ulaşım zamlı fiyat ne zaman başlayacak?

İstanbul'da ulaşım zamlı fiyat ne zaman başlayacak?

Yeni ücret tarifesi 18 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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kader çalık günay

Eee iktidar köprü ve yol ücretlerine %42 zam yaparsa İBB nin yaptigi %35 zam alkışlanır. Kimse kusura bakmasın ama asgari ücrete %30 zamla enflasyona "fren" ... Devamını Gör