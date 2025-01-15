İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri
İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Zam kararı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Yüzde 35 zam kararının ardından İstanbul'da otobüs, metrobüs akbil ücretleri merak edilmeye başladı. Vatandaşlar toplu ulaşımda yeni ücretleri araştırma başladı.
Peki, İstanbul’da Otobüs Metrobüs Marmaray Ne Kadar? İstanbulkart Ne Kadar Basıyor? İşte İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri
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İstanbul'da Ulaşıma Zam mı Geldi?
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İstanbul’da Otobüs, Metrobüs, Marmaray Ne Kadar Oldu?
İstanbulkart Öğrenci Akbili ve Tam Akbil Ücretleri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Eee iktidar köprü ve yol ücretlerine %42 zam yaparsa İBB nin yaptigi %35 zam alkışlanır. Kimse kusura bakmasın ama asgari ücrete %30 zamla enflasyona "fren" ... Devamını Gör