İstanbul’da Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Geldi
İstanbul’da Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Geldi
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İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Cep yakan ulaşım fiyatlarına yapılan son dev zamla otobüse binmek bile lüks haline geldi. Yeni ücretler şöyle:
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Alınan kararla taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetre açılışı yüzde 40 artırıldı.
Vapur seferlerinde artış ise şöyle gerçekleşti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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