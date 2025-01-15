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İstanbul’da Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Geldi

İstanbul’da Toplu Ulaşıma Yüzde 35 Zam Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 11:10

İstanbul’da ulaşıma geldi. Zam kararı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından geçti. Alınan kararla birlikte ulaşıma yüzde 35 zam uygulanacak. Otobüs tam bilet 27 liraya yükseltildi. Metrobüs tam parkur ücreti 40.08 lira olurken Marmaray 59,76 liraya çıktı.

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İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Cep yakan ulaşım fiyatlarına yapılan son dev zamla otobüse binmek bile lüks haline geldi. Yeni ücretler şöyle:

İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Cep yakan ulaşım fiyatlarına yapılan son dev zamla otobüse binmek bile lüks haline geldi. Yeni ücretler şöyle:

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13.17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

Alınan kararla taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetre açılışı yüzde 40 artırıldı.

Alınan kararla taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetre açılışı yüzde 40 artırıldı.

Taksimetre açılış ücreti 30 liradan 42 TL’ye yükseltildi. Kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.

Vapur seferlerinde artış ise şöyle gerçekleşti:

Vapur seferlerinde artış ise şöyle gerçekleşti:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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