onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Son 72 Saatte 30 Kişi Öldü: Sahte İçki Kabusu Büyümeye Devam Ediyor

İstanbul’da Son 72 Saatte 30 Kişi Öldü: Sahte İçki Kabusu Büyümeye Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.01.2025 - 13:17

İstanbul’da sahte içki kabusu sürüyor. Son 72 saatte yaşanan can kaybı sayısı 30’a yükseldi. Sahte içkiden zehirlenen 31’i yoğun bakımda, 49 kişi ise hastanede tedavi görüyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçen yılın son günlerinde ölümlerle gündeme gelen sahte içki üretimi ve satışı 2025’in ilk haftalarında da devam ediyor.

Geçen yılın son günlerinde ölümlerle gündeme gelen sahte içki üretimi ve satışı 2025’in ilk haftalarında da devam ediyor.

Son üç günde İstanbul’da sahte içki sebebiyle can kayıpları daha da arttı.

Son üç günde İstanbul’da sahte içki sebebiyle can kayıpları daha da arttı.

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde sahte içkiden zehirlenen birçok kişi hastanelere başvurdu.

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde sahte içkiden zehirlenen birçok kişi hastanelere başvurdu.

Kentte 72 saatte yaşanan can kaybı sayısı 30’a yükseldi.

Kentte 72 saatte yaşanan can kaybı sayısı 30’a yükseldi.

Sahte içkiden zehirlenen 31’i yoğun bakımda 49 kişi ise hastanede tedavi görüyor.

Sahte içkiden zehirlenen 31’i yoğun bakımda 49 kişi ise hastanede tedavi görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Murathan Eryetgin

son 72 saatte "Yüksek Vergi" nedeniyle 30 kişi ölmüş yani. Alkolden alınan İkinci bir örneği olmayan yüksek vergilendirme sayesinde mecburen vatandaş daha u... Devamını Gör

Shadow

Bu ölümlerin hepsinin mebali hükümettedir. 300 liralık içkiden 600-700 liralık vergi alırsan insanlar alternatif ararlar.

ken bal

bu ölüm haberleriyle sahte içki satıp vergi kaybına neden olanlara büyük operasyon gelir

ken bal

binlerce yıldır ilkel teknolojilerle üretilebilen bişeyi bu teknoloji ile nasıl üretemezlerde insanlar ölür anlamıyorum.

zyd

teknolojiyle alakası yok, içki metil alkol ile üretiliyor, metil alkolü yasal yollarla bulup almak imkansız üstelik pahalı, onun yerine ucuz ve rahatça bulun... Devamını Gör