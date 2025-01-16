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Bursa’da Bir Ayı Barınaktan Firar Eti: Herkes Seferber Oldu, Kaçan Ayı Her Yerde Aranıyor

Bursa’da Bir Ayı Barınaktan Firar Eti: Herkes Seferber Oldu, Kaçan Ayı Her Yerde Aranıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.01.2025 - 12:40

Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgarda devrilen ağaç, ayı barınağının elektrikli demir çitini yamultunca ayılardan biri firar etti. Kaçtıktan sonra en son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu. 

Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi. Civar köylerde camilerden yapılan anonslarda firardaki ayıya karşı dikkatli olunması isteniyor. 

Firardaki ayı yakındaki Boğazköy'de çöpte ve evlerin bahçelerinde yiyecek ararken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağında sabah saatlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağaç ayıların dışarısı ile bağını kesen üzerlerinden elektrikli tellerin geçtiği demir çite zarar verip eğilmesine sebep oldu. 302 dekarlık barınakta bulunan ayılardan biri dün gece eğilen çitin üzerinden atlayarak kaçmayı başardı.

Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında kurulan ve 67'si yetişkin 7'si yavru 74 ayı bulunan Ovakorusu Ayı Barınağında sabah saatlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen ağaç ayıların dışarısı ile bağını kesen üzerlerinden elektrikli tellerin geçtiği demir çite zarar verip eğilmesine sebep oldu. 302 dekarlık barınakta bulunan ayılardan biri dün gece eğilen çitin üzerinden atlayarak kaçmayı başardı.

Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesinde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili görevlendirilen 1 veteriner hekim ile 2 personel ayının peşine düşüp görüldüğü noktaya yakın yerlerde ayıyı aramaya başladı. Öte yandan zarar gören demir çit ve elektrikli teller diğer ayıların da kaçmaması için onarılmaya başlandı.

Karacabey'e bağlı Boğazköy Mahallesinde bir vatandaşın görüp haber vermesiyle ortaya çıkan olayla ilgili görevlendirilen 1 veteriner hekim ile 2 personel ayının peşine düşüp görüldüğü noktaya yakın yerlerde ayıyı aramaya başladı. Öte yandan zarar gören demir çit ve elektrikli teller diğer ayıların da kaçmaması için onarılmaya başlandı.

Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren whatsapp grupları, bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da ayının kaçtığı ve en son Boğazköy Mahallesinde görüldüğü bilgisi verilip görenlerin zaman geçirmeden Karacabey Jandarma Komutanlığı'na 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Olayla ilgili Bursa Valiliği tarafından da açıklama yapılması bekleniyor.

Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren whatsapp grupları, bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da ayının kaçtığı ve en son Boğazköy Mahallesinde görüldüğü bilgisi verilip görenlerin zaman geçirmeden Karacabey Jandarma Komutanlığı'na 0224 676 11 15 numaralı telefondan ulaşıp bilgi vermeleri istendi. Olayla ilgili Bursa Valiliği tarafından da açıklama yapılması bekleniyor.

Bölgede ayı ile karşılaştığını belirten Boğazköy Mahalle Muhtarı Şenol Kuş, "Köy girişinde sabah saatlerinde ayıyı gördüm. Önümüzden geçti. Bizi görünce koşarak uzaklaştı. Bütün köy ve çevredeki vatandaşları duyarlı olup jandarma ve orman ekiplerine haber vermesini istiyorum. Bizim köyde ve civar köylerde camilerden anons yapıldı" dedi.

Bölgede ayı ile karşılaştığını belirten Boğazköy Mahalle Muhtarı Şenol Kuş, "Köy girişinde sabah saatlerinde ayıyı gördüm. Önümüzden geçti. Bizi görünce koşarak uzaklaştı. Bütün köy ve çevredeki vatandaşları duyarlı olup jandarma ve orman ekiplerine haber vermesini istiyorum. Bizim köyde ve civar köylerde camilerden anons yapıldı" dedi.

Firardaki ayı sabah saatlerinde yakındaki Boğazköy'de evlerin bahçelerinde ve çöp kutularında yiyecek ararken görüntülendi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler ayının uzaklaştığı bölgede araştırma yapıyor. Öte yandan civar köylerdeki camilerden anonslar yapılırken, orman ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Firardaki ayı sabah saatlerinde yakındaki Boğazköy'de evlerin bahçelerinde ve çöp kutularında yiyecek ararken görüntülendi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler ayının uzaklaştığı bölgede araştırma yapıyor. Öte yandan civar köylerdeki camilerden anonslar yapılırken, orman ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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