Bursa’da Bir Ayı Barınaktan Firar Eti: Herkes Seferber Oldu, Kaçan Ayı Her Yerde Aranıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde rüzgarda devrilen ağaç, ayı barınağının elektrikli demir çitini yamultunca ayılardan biri firar etti. Kaçtıktan sonra en son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu.

Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi. Civar köylerde camilerden yapılan anonslarda firardaki ayıya karşı dikkatli olunması isteniyor.

Firardaki ayı yakındaki Boğazköy'de çöpte ve evlerin bahçelerinde yiyecek ararken güvenlik kamerasınca görüntülendi.