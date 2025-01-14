onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Sahte İçki Kabusu: Bir Günde 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul’da Sahte İçki Kabusu: Bir Günde 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2025 - 19:53

İstanbul’da adeta sahte içki kabusu yaşanıyor. Megakentte sadece bir gün içinde çeşitli ilçelerde toplam 38 kişi sahte alkol yüzünden zehirlendi. Hastaneye başvuranların 11’i ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sahte içkinin piyasa nasıl sürüldüğü araştırılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da sadece bir gün içinde toplam 38 kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu.

İstanbul’da sadece bir gün içinde toplam 38 kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın