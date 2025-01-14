İstanbul’da Sahte İçki Kabusu: Bir Günde 11 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul’da Sahte İçki Kabusu: Bir Günde 11 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul’da adeta sahte içki kabusu yaşanıyor. Megakentte sadece bir gün içinde çeşitli ilçelerde toplam 38 kişi sahte alkol yüzünden zehirlendi. Hastaneye başvuranların 11’i ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sahte içkinin piyasa nasıl sürüldüğü araştırılıyor.
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İstanbul’da sadece bir gün içinde toplam 38 kişi alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurdu.
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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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