onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Suriye’den Türkiye’ye İlk Ziyaret: Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor

Suriye’den Türkiye’ye İlk Ziyaret: Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2025 - 19:41

Suriye’de HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesi sonrasında kurulan geçici hükümetin Dışişleri Bakanı olan Esaad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye’ye gelecek. Bakan Şeybani’nin, yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yaptığı ortaya çıkmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

HTŞ’nin başını geçtiği silahlı gruplar Suriye’de yıllardır süren iç savaş sonrasında yönetimi ele geçirmiş ve Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

HTŞ’nin başını geçtiği silahlı gruplar Suriye’de yıllardır süren iç savaş sonrasında yönetimi ele geçirmiş ve Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

Türkiye’den Suriye’ye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretleri olmuştu.

Türkiye’den Suriye’ye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretleri olmuştu.

Yeni Suriye yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret ise yarın gerçekleştirilecek.

Yeni Suriye yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret ise yarın gerçekleştirilecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bakan Şeybani’nin yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yaptığı ortaya çıkmıştı. 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın