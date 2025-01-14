Suriye’den Türkiye’ye İlk Ziyaret: Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor
Suriye’den Türkiye’ye İlk Ziyaret: Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor
Suriye’de HTŞ’nin yönetimi ele geçirmesi sonrasında kurulan geçici hükümetin Dışişleri Bakanı olan Esaad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye’ye gelecek. Bakan Şeybani’nin, yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yaptığı ortaya çıkmıştı.
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HTŞ’nin başını geçtiği silahlı gruplar Suriye’de yıllardır süren iç savaş sonrasında yönetimi ele geçirmiş ve Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.
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Türkiye’den Suriye’ye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretleri olmuştu.
Yeni Suriye yönetiminden Türkiye’ye ilk ziyaret ise yarın gerçekleştirilecek.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz.” açıklamasında bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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