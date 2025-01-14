onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Barosu’na Dava Açıldı: Tüm Yönetimin Görevine Son Verilmesi İsteniyor

İstanbul Barosu’na Dava Açıldı: Tüm Yönetimin Görevine Son Verilmesi İsteniyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2025 - 18:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında başkan İbrahim Özden Kaboğlu dahil tüm yönetim kurulunun görevden alınmasını ve yeniden seçim yapılmasını talep etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Barosu’nun, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK/KCK iltisaklı iki gazetecinin ölümü sonrasında yaptığı açıklamalar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Barosu’nun, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK/KCK iltisaklı iki gazetecinin ölümü sonrasında yaptığı açıklamalar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanamede, İstanbul Barosu’nda yeniden seçim yapılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanamede, İstanbul Barosu’nda yeniden seçim yapılması talep edildi.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, savcılık, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, savcılık, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.

Ayrıca savcılığın hazırlandığı iddianamede öldürülen iki kişinin terör örgütü PKK iltisaklı kişiler olduğu da yer aldı.

Ayrıca savcılığın hazırlandığı iddianamede öldürülen iki kişinin terör örgütü PKK iltisaklı kişiler olduğu da yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın