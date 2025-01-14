İstanbul Barosu’na Dava Açıldı: Tüm Yönetimin Görevine Son Verilmesi İsteniyor
İstanbul Barosu’na Dava Açıldı: Tüm Yönetimin Görevine Son Verilmesi İsteniyor
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İstanbul Barosu’nun, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen PKK/KCK iltisaklı iki gazetecinin ölümü sonrasında yaptığı açıklamalar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanamede, İstanbul Barosu’nda yeniden seçim yapılması talep edildi.
Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, savcılık, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti.
Ayrıca savcılığın hazırlandığı iddianamede öldürülen iki kişinin terör örgütü PKK iltisaklı kişiler olduğu da yer aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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