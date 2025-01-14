Tacizci Taksici Tutuklandı: İfadesinde “Kıskandırmak” İçin Yaptım Demiş

İstanbul’da bir taksicinin kadın müşterisini bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri WhatsApp gruplarında paylaştığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında gözaltına alınan taksici B.N. çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı. Taksicinin ifadesinde “karımı kıskandırmak için o görüntüleri çektim” dediği öğrenildi.