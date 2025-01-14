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Tacizci Taksici Tutuklandı: İfadesinde “Kıskandırmak” İçin Yaptım Demiş

Tacizci Taksici Tutuklandı: İfadesinde “Kıskandırmak” İçin Yaptım Demiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2025 - 17:50

İstanbul’da bir taksicinin kadın müşterisini bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri WhatsApp gruplarında paylaştığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında gözaltına alınan taksici B.N. çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı. Taksicinin ifadesinde “karımı kıskandırmak için o görüntüleri çektim” dediği öğrenildi.

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İstanbul’da bir taksicinin bilinci kapalı kadın müşterisinin görüntülerini çekip paylaşması gündem olmuştu.

İstanbul’da bir taksicinin bilinci kapalı kadın müşterisinin görüntülerini çekip paylaşması gündem olmuştu.

Tepki çeken görüntüler 👇

Görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri taksici B.N.’yi gözaltına almıştı.

Görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri taksici B.N.’yi gözaltına almıştı.

Taksici B.N. polisteki ifadesinde, suçlamaları reddetti ve kadın müşterinin yan koltukta uyuduğunu ve görüntüleri boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi.

Taksici B.N. polisteki ifadesinde, suçlamaları reddetti ve kadın müşterinin yan koltukta uyuduğunu ve görüntüleri boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi.

Taksici B.N. ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevin gönderildi.

Taksici B.N. ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevin gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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