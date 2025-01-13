İstanbul’da Taksicilerle İlgili Vahim İddia: Kadın Yolcuyu Bayıltıp Görüntülerini WhatsApp’ta Paylaşmışlar
İstanbul’da Taksicilerle İlgili Vahim İddia: Kadın Yolcuyu Bayıltıp Görüntülerini WhatsApp’ta Paylaşmışlar
İstanbul’da bir taksicinin aracına binen kadın yolcuyu bayıltarak görüntülerini çektiği iddia edildi. İddiaya göre taksici yolcunun görüntülerini de taksicilerin kurduğu WhatsApp grubunda paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerde ön koltukta oturan bir kadının bilincinin kapalı olduğu ve taksicinin ise cep telefonu ile baygın kadını çektiği yer aldı.
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Görüntüler, TGRT Haber’deki Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında yayınlandı.
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İddiaya göre İstanbul’da bir taksici, taksisine yolcu olarak binen bir kadını bayıltıktan sonra cep telefonu ile kayda aldı.
Taksici ayrıca görüntüleri WhatsApp grubunda da taksici arkadaşlarıyla paylaştı.
İşte TGRT Haber’de yayınlanan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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