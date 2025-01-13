İstanbul’da Taksicilerle İlgili Vahim İddia: Kadın Yolcuyu Bayıltıp Görüntülerini WhatsApp’ta Paylaşmışlar

İstanbul’da bir taksicinin aracına binen kadın yolcuyu bayıltarak görüntülerini çektiği iddia edildi. İddiaya göre taksici yolcunun görüntülerini de taksicilerin kurduğu WhatsApp grubunda paylaştı. Ortaya çıkan görüntülerde ön koltukta oturan bir kadının bilincinin kapalı olduğu ve taksicinin ise cep telefonu ile baygın kadını çektiği yer aldı.