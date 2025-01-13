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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltında: İsmail Saymaz’dan Görüntülere Tepki

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltında: İsmail Saymaz’dan Görüntülere Tepki

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2025 - 17:43

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sabah saatlerinde rüşvet operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Balıkesir’de gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen CHP’li başkan polisler eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi.

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat sabah saatlerinde Balıkesir polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat sabah saatlerinde Balıkesir polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Akpolat İstanbul’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Akpolat İstanbul’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Rıza Akpolat’ın gözaltındaki görüntüleri 👇

Gazeteci İsmail Saymaz ise ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise ortaya çıkan görüntülere tepki gösterdi.

Akpolat’ın polis eşiliğinde hastanede gezdirilmesini eleştiren Saymaz; “Bir belediye başkanını, seçilmiş bir insanı, azılı bir terörist ve kanlı katil gibi koluna girip hastane koridorlarında gezdirmenin mantığı nedir? Sivil idareye darbe oldu ve bir cunta yönetimi ele geçirdi de haberimiz mi yok?” İfadelerini kullandı.

Akpolat’ın polis eşiliğinde hastanede gezdirilmesini eleştiren Saymaz; “Bir belediye başkanını, seçilmiş bir insanı, azılı bir terörist ve kanlı katil gibi koluna girip hastane koridorlarında gezdirmenin mantığı nedir? Sivil idareye darbe oldu ve bir cunta yönetimi ele geçirdi de haberimiz mi yok?” İfadelerini kullandı.
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İsmail Saymaz’ın paylaşımı 👇

İsmail Saymaz’ın paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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