Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Yüzde 44 Zam Geldi
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Yüzde 44 Zam Geldi
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın ardından bir dev zam da Avrasya Tüneli için yapıldı. Avrasya Tüneli’nin otomobil, minibüs ve motosiklet geçiş ücretleri arttı. Otomobillerin geçiş ücreti gündüz tarifesinde 156 liradan 225 liraya yükseldi. Minibüs geçişleri ise 234 liradan 337 liraya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri; köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zamlar art arda gelirken bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrasya Tüneli’nde otomobil, minibüs, motosiklet geçiş ücretleri yüzde 44 oranında artırıldı.
Gece tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın