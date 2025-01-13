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Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Yüzde 44 Zam Geldi

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Yüzde 44 Zam Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 17:46

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın ardından bir dev zam da Avrasya Tüneli için yapıldı. Avrasya Tüneli’nin otomobil, minibüs ve motosiklet geçiş ücretleri arttı. Otomobillerin geçiş ücreti gündüz tarifesinde 156 liradan 225 liraya yükseldi. Minibüs geçişleri ise 234 liradan 337 liraya çıktı.

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri; köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zamlar art arda gelirken bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri; köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zamlar art arda gelirken bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi.

Avrasya Tüneli’nde otomobil, minibüs, motosiklet geçiş ücretleri yüzde 44 oranında artırıldı.

Avrasya Tüneli’nde otomobil, minibüs, motosiklet geçiş ücretleri yüzde 44 oranında artırıldı.

  • Gündüz tarifesi otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye,

  • Minibüsler için 234 TL'den 337.50 TL'ye,

  • Motosikletler için 60.8 TL'den 175 TL'ye yükseldi.

Gece tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Gece tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

  • Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar otomobiller için 112.50 TL,

  • Minibüsler için 168.75 TL,

  • Motosikletler için ise 87.50 TL oldu. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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