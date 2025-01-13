Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Yüzde 44 Zam Geldi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın ardından bir dev zam da Avrasya Tüneli için yapıldı. Avrasya Tüneli’nin otomobil, minibüs ve motosiklet geçiş ücretleri arttı. Otomobillerin geçiş ücreti gündüz tarifesinde 156 liradan 225 liraya yükseldi. Minibüs geçişleri ise 234 liradan 337 liraya çıktı.