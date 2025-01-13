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Zamlara Ateş Püsküren Ozan Bingöl'den Erdoğan'ın Boykot Çağrısına Tepki: “Karşıya Yüzerek mi Geçelim?"

Zamlara Ateş Püsküren Ozan Bingöl'den Erdoğan'ın Boykot Çağrısına Tepki: “Karşıya Yüzerek mi Geçelim?"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 15:41

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine; köprü, otoyol ve tünel geçişlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzeren zam geldi. YHT biletlerinin zammı yaklaşık yüzde 44’ü buldu. İstanbul-Ankara arası 780 TL oldu. Köprü, otoyol ve tünel ücreti zammı da yüzde 13-45 arasında gerçekleşti. 

Zamlar tepki çekerken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV’de Özlem Gürses’in yayına konuk oldu, ateş püskürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş zam yapan ürünleri ve mekanları boykot etme çağrısında bulunmuştu. 

Erdoğan'ın 'boykot' çağrısını hatırlatan Bingöl, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'boykot edin' diyor. Nasıl boykot edelim?  Ankara’dan İstanbul’a koşarak mı gidelim? İstanbul’da Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yüzerek mi geçelim?' ifadelerini kullandı. 

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13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla YHT biletlerine; köprü, otoyol ve tünel geçişlerine zam geldi. Zamlar tepkilere neden oldu.

13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla YHT biletlerine; köprü, otoyol ve tünel geçişlerine zam geldi. Zamlar tepkilere neden oldu.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin zammı yüzde 44’ü buldu. İstanbul-Ankara arası 780 TL oldu. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1. Sınıf yüzde 15; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi Köprüsü’nde artış yüzde 42.3'ü buldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zam oranı yüzde 42 oldu. Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35'te tutuldu.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in konuğu oldu. Bingöl, yapılan zamlara tam anlamıyla ateş püskürdü.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in konuğu oldu. Bingöl, yapılan zamlara tam anlamıyla ateş püskürdü.

Kaynak

"Ankara’dan İstanbul’a koşarak mı gidelim? İstanbul’dan Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yüzerek mi geçelim?"

"Ankara’dan İstanbul’a koşarak mı gidelim? İstanbul’dan Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yüzerek mi geçelim?"

Cumhurbaşknı Erdoğan'ın fahiş zam yapan ürünler ve mekanlar için 'Boykot edin' çağrısını hatırlatan Ozan Bingöl, şunları söyledi: 

'Sayın Cumhurbaşkanı boykot edin diyor, nasıl boykot edelim?

Benzine zam geldi, karayolunu kullanmayalım. Köprüye yola zam geldi kullanmayalım. Ne yapalım? Ankara’dan İstanbul’a koşarak mı gidelim? İstanbul’da Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yüzerek mi geçelim?

Ekmeğe zam geldi, ne yapalım boykot edip ekmek mi yemeyelim?'

"Dünyanın neresinde görülmüş bu politika? Millet artık bu yükü kaldıramaz."

"Dünyanın neresinde görülmüş bu politika? Millet artık bu yükü kaldıramaz."

'Bu bilinçli ve kasıtlı yoksullaştırma politikasıdır. Siz bu ülkedeki trene yüzde 44 zam yapacaksınız, köprü ve otoyollara minimum yüzde 42 zam yapacaksınız, vergi ve harca yüzde 44 zam yapacaksınız… 

Siz geçmişin enflasyonunu yeniden değerleme oranını da artırarak geleceğe taşıyacaksınız ancak enflasyonu yaratan dinamikler konuşulduğu zaman kendi yanlış politikalarınızı bir kenara bırakıp emekliyi asgari ücretliyi konuşacaksınız.

Bunun gerçekten izahı yok. Haftalarca açıklamaktan yorulduk. Dünyanın neresinde görülmüş bu politika?

Kamunun ürettiği tüm mal ve hizmetlere yüzde 44’e yakın zam yapacaksınız. Asgari ücrete yüzde 30’u, emekliye yüzde 15’i, memura yüzde 11’i reva göreceksiniz. Bu kabul edilir mi?'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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