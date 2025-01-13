Zamlara Ateş Püsküren Ozan Bingöl'den Erdoğan'ın Boykot Çağrısına Tepki: “Karşıya Yüzerek mi Geçelim?"
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine; köprü, otoyol ve tünel geçişlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzeren zam geldi. YHT biletlerinin zammı yaklaşık yüzde 44’ü buldu. İstanbul-Ankara arası 780 TL oldu. Köprü, otoyol ve tünel ücreti zammı da yüzde 13-45 arasında gerçekleşti.
Zamlar tepki çekerken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV’de Özlem Gürses’in yayına konuk oldu, ateş püskürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş zam yapan ürünleri ve mekanları boykot etme çağrısında bulunmuştu.
Erdoğan'ın 'boykot' çağrısını hatırlatan Bingöl, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'boykot edin' diyor. Nasıl boykot edelim? Ankara’dan İstanbul’a koşarak mı gidelim? İstanbul’da Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yüzerek mi geçelim?' ifadelerini kullandı.
13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla YHT biletlerine; köprü, otoyol ve tünel geçişlerine zam geldi. Zamlar tepkilere neden oldu.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in konuğu oldu. Bingöl, yapılan zamlara tam anlamıyla ateş püskürdü.
"Ankara’dan İstanbul’a koşarak mı gidelim? İstanbul’dan Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yüzerek mi geçelim?"
"Dünyanın neresinde görülmüş bu politika? Millet artık bu yükü kaldıramaz."
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