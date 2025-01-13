Zamlara Ateş Püsküren Ozan Bingöl'den Erdoğan'ın Boykot Çağrısına Tepki: “Karşıya Yüzerek mi Geçelim?"

'Bu bilinçli ve kasıtlı yoksullaştırma politikasıdır. Siz bu ülkedeki trene yüzde 44 zam yapacaksınız, köprü ve otoyollara minimum yüzde 42 zam yapacaksınız, vergi ve harca yüzde 44 zam yapacaksınız…

Siz geçmişin enflasyonunu yeniden değerleme oranını da artırarak geleceğe taşıyacaksınız ancak enflasyonu yaratan dinamikler konuşulduğu zaman kendi yanlış politikalarınızı bir kenara bırakıp emekliyi asgari ücretliyi konuşacaksınız.

Bunun gerçekten izahı yok. Haftalarca açıklamaktan yorulduk. Dünyanın neresinde görülmüş bu politika?

Kamunun ürettiği tüm mal ve hizmetlere yüzde 44’e yakın zam yapacaksınız. Asgari ücrete yüzde 30’u, emekliye yüzde 15’i, memura yüzde 11’i reva göreceksiniz. Bu kabul edilir mi?'