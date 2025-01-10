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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elini Öpen AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 TL Harçlık Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elini Öpen AK Parti Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 TL Harçlık Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 22:09

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Aydın’a gitti. Aydın-Denizli otoyolunun açılış töreninde vatandaşlara seslenen Erdoğan’ın konuşmasının ardından ilginç görüntüler kameralara yansıdı. 

Sık sık çocuklara harçlık vermesiyle gündeme gelen Erdoğan, bu kez harçlığı çocuğa değil milletvekiline verdi. 

Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’nın yanına gelerek elini öptü. Erdoğan elini öpen Sarıbaş’a 200 lira verdi. 

İşte o anlar…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ardından Aydın-Denizli otoyolu açılışına katıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın konuşmasının ardından dikkat çeken anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ardından Aydın-Denizli otoyolu açılışına katıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın konuşmasının ardından dikkat çeken anlar kameralara yansıdı.

Sık sık mitinglerinde çocuklara harçlık ve oyuncak dağıtmasıyla gündeme gelen Erdoğan, bu kez harçlığı AK Partili milletvekiline verdi.

Sık sık mitinglerinde çocuklara harçlık ve oyuncak dağıtmasıyla gündeme gelen Erdoğan, bu kez harçlığı AK Partili milletvekiline verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanına AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş geldi, elini öptü. Cumhurbaşkanı, elini öpen Sarıbaş'a 200 TL harçlık verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanına AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş geldi, elini öptü. Cumhurbaşkanı, elini öpen Sarıbaş'a 200 TL harçlık verdi.

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

Sosyal medya kullanıcıları o anları tabii ki mizahına kattı. İşte gelen yorumlar 👇

Sosyal medya kullanıcıları o anları tabii ki mizahına kattı. İşte gelen yorumlar 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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