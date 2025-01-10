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Almanya’daki Türkler Döner Partisi Kurdu: Seçimlere Katılmak İçin Başvurdular

Almanya’daki Türkler Döner Partisi Kurdu: Seçimlere Katılmak İçin Başvurdular

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 17:27

Türk mutfağının en lezzetlisi, milli davamız dönerin sınırı biliyorsunuz ki sınırları aşıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin muhakkak bir Türk’ün döner mekanı açtığını görebilirsiniz. Üstelik o döner restoranlarıda bölgenin yerlilerinin kalbini fethediyor. Türklerin iş göçüyle Almanya’ya gitmesinin ardından dönerle tanışan Almanya, adeta milli değerimizi sahiplendi, hatta kendilerinin olduğunu iddia etti. 

Almanya’nın vazgeçilmez lezzeti olan döner siyasete de el attı. Ülkede ‘Döner Partisi’ kuruldu. Bir eğlenceden, şov dolu partiden bahsetmiyoruz… Bildiğiniz siyasi parti kuruldu. Türklerin kurduğu Döner Partisi, seçimlere katılmak için başvuruda bulundu. Partinin vaadi ise dönerin 3.5 eurodan satılması...

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Paylaşamadığımız, milli değerimiz milli sevdamız olan döner, Almanya’nın da vazgeçilmez lezzeti.

Paylaşamadığımız, milli değerimiz milli sevdamız olan döner, Almanya’nın da vazgeçilmez lezzeti.

Türkler iş göçüyle döneri Almanya’ya taşıdı. Almanlar döneri o kadar sevdi ki günümüzde “Bizim lezzetimiz” deme noktasına geldiler.

Almanya’da “Döner kimin?” tartışması devam ederken beklenmedik bir gelişme oldu. Döner, siyasete girdi.

Almanya’da “Döner kimin?” tartışması devam ederken beklenmedik bir gelişme oldu. Döner, siyasete girdi.

Almanya'da 56 parti seçimlere katılmak için başvurdu. En dikkat çekeni ise Türklerin kurduğu Döner Partisi oldu.

Almanya'da 56 parti seçimlere katılmak için başvurdu. En dikkat çekeni ise Türklerin kurduğu Döner Partisi oldu.

Frankfurt'ta bir grup gencin kurduğu partinin sloganı 'Almanya'nın en lezzetli partisi' oldu.

Partinin vaadi, dönerin fiyatının 3,5 euro olması.

Döner Partisi’nin açılımı ne?

Döner Partisi’nin açılımı ne?

Partinin resmi adı 'Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen’

Türkçesi ise 'Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi'

Baş harflerinden oluşan kısaltmada ise ortaya ‘Döner’ çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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