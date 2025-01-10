Almanya’daki Türkler Döner Partisi Kurdu: Seçimlere Katılmak İçin Başvurdular

Türk mutfağının en lezzetlisi, milli davamız dönerin sınırı biliyorsunuz ki sınırları aşıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin muhakkak bir Türk’ün döner mekanı açtığını görebilirsiniz. Üstelik o döner restoranlarıda bölgenin yerlilerinin kalbini fethediyor. Türklerin iş göçüyle Almanya’ya gitmesinin ardından dönerle tanışan Almanya, adeta milli değerimizi sahiplendi, hatta kendilerinin olduğunu iddia etti.

Almanya’nın vazgeçilmez lezzeti olan döner siyasete de el attı. Ülkede ‘Döner Partisi’ kuruldu. Bir eğlenceden, şov dolu partiden bahsetmiyoruz… Bildiğiniz siyasi parti kuruldu. Türklerin kurduğu Döner Partisi, seçimlere katılmak için başvuruda bulundu. Partinin vaadi ise dönerin 3.5 eurodan satılması...