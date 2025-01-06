Galatasaraylı İsmail Jakobs'un Döner Cevabı Bizi Biraz Üzecek
Galatasaraylı İsmail Jakobs'un Döner Cevabı Bizi Biraz Üzecek
Kulüplerin futbolcularıyla yaptığı özel röportajlarda onların favorilerini, bilinmeyen yönlerini öğrenmek eğlenceli olabiliyor. Futbolculara sorulan absürt sorulara kimi zaman gelen absürt cevaplar da gündem olabiliyor. Bu kez başrolümüz İsmail Jakobs! Galatasaray'ın kulüp YouTube kanalında yaptığı röportaja favori yemeği damga vurdu. İsmail Jakobs, döner hastası çıktı ama bir farkla.
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Galatasaray'ın yeni yüzlerinden diyebileceğimiz İsmail Jakobs'u yavaş yavaş daha fazla tanımaya başlıyoruz.
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Galatasaray YouTube kanalında yapılan röportajda favori yemeğini sordu. Aldığı cevap ilginçti, Jakobs'un iddiası daha da ilginç çıktı.
İsmail Jakobs'un en sevdiği yemek döner, buraya kadar her şey normal olabilir. Ama Alman döneri, burada biraz daha ilginçleşiyor iş. Ama vurucu yeri sona saklıyor Jakobs...
Jakobs, ''Döner Almanya'dan çıkmış bir lezzet, Türkiye'den değil." Hepimizi şaşırtmayı başardı. Jakobs döneri sevdiğini ama sadece Alman versiyonunu sevdiğini ekledi.
İsmail Jakobs'un döner cevabı videoda 👇
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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