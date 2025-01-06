Galatasaraylı İsmail Jakobs'un Döner Cevabı Bizi Biraz Üzecek

Kulüplerin futbolcularıyla yaptığı özel röportajlarda onların favorilerini, bilinmeyen yönlerini öğrenmek eğlenceli olabiliyor. Futbolculara sorulan absürt sorulara kimi zaman gelen absürt cevaplar da gündem olabiliyor. Bu kez başrolümüz İsmail Jakobs! Galatasaray'ın kulüp YouTube kanalında yaptığı röportaja favori yemeği damga vurdu. İsmail Jakobs, döner hastası çıktı ama bir farkla.