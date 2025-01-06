Transfer Dönemlerinin Fenomen İsmi Fabrizio Romano Bu Kez Fenerbahçelileri Güldürdü

Fenerbahçe'nin ara transferde gözünü diktiği isim Anderson Talisca oldu. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın prensip açıklamasından sonra imzalar bir süredir bekliyordu. Menajeri ve Al Nassr arasındaki kriz de transferi hayli geciktirdi. Bugün ise Fabrizio Romano'dan güzel bir haber geldi. Romano'ya göre imza yakın...