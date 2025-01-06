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Transfer Dönemlerinin Fenomen İsmi Fabrizio Romano Bu Kez Fenerbahçelileri Güldürdü

Transfer Dönemlerinin Fenomen İsmi Fabrizio Romano Bu Kez Fenerbahçelileri Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.01.2025 - 14:52

Fenerbahçe'nin ara transferde gözünü diktiği isim Anderson Talisca oldu. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın prensip açıklamasından sonra imzalar bir süredir bekliyordu. Menajeri ve Al Nassr arasındaki kriz de transferi hayli geciktirdi. Bugün ise Fabrizio Romano'dan güzel bir haber geldi. Romano'ya göre imza yakın...

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Anderson Talisca transferine kilitlenen Fenerbahçe camiası imza için adeta gün sayıyor. İmza geciktikçe "kriz" haberleri de artıyor.

Anderson Talisca transferine kilitlenen Fenerbahçe camiası imza için adeta gün sayıyor. İmza geciktikçe "kriz" haberleri de artıyor.

Transfer dönemlerinin duayen ismi Fabrizio Romano'dan Talisca krizinde yüreklere su serpen bir haber geldi.

Transfer dönemlerinin duayen ismi Fabrizio Romano'dan Talisca krizinde yüreklere su serpen bir haber geldi.

Romano, Talisca transferi için "Bu hafta imza atılıyor" dedi. Romano, "Son adımlar da atıldıktan sonra Al Nassr son yeşil ışığı yakmaya hazırlanıyor." açıklaması yaptı.

Romano, Talisca transferi için "Bu hafta imza atılıyor" dedi. Romano, "Son adımlar da atıldıktan sonra Al Nassr son yeşil ışığı yakmaya hazırlanıyor." açıklaması yaptı.

Talisca'nın ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyme ihtimali Romano'nun paylaşımından sonra KAP bildirimi etkisi yaptı.

Talisca'nın ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyme ihtimali Romano'nun paylaşımından sonra KAP bildirimi etkisi yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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