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Dusan Tadic, Oyundan Çıkarken Islıklandı Maç Sonunda Taraftara Hak Verdi

Dusan Tadic, Oyundan Çıkarken Islıklandı Maç Sonunda Taraftara Hak Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.01.2025 - 10:21

Fenerbahçe'de dün oynanan Hatayspor maçında üç puan almasına rağmen taraftar mutsuzdu. Yönetim istifa tezahüratları maç boyunca statta duyuldu. Buna karşı gelenler arasında kavga dahi çıktı. Bu protestolardan nasibini alan bir isim de Dusan Tadic oldu. Tadic'in maç sonu açıklamaları ise alkış aldı.

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Dün oynanan Hatayspor maçında protestolara maruz kalan futbolculardan biri de Dusan Tadic oldu. Tadic oyundan çıkarken ıslıklandı.

Dün oynanan Hatayspor maçında protestolara maruz kalan futbolculardan biri de Dusan Tadic oldu. Tadic oyundan çıkarken ıslıklandı.

Maç sonu Tadic'e protestolar soruldu ve Tadic profesyonelliğine yakışır şekilde "taraftarı da anlamalıyız" dedi.

Maç sonu Tadic'e protestolar soruldu ve Tadic profesyonelliğine yakışır şekilde "taraftarı da anlamalıyız" dedi.

Tadic, "Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar." dedi.

Tadic, "Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar." dedi.

Tadic taraftara da çağrı yaptı. Yıldız oyuncu "Diğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli, çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor." dedi.

Tadic taraftara da çağrı yaptı. Yıldız oyuncu "Diğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli, çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor." dedi.

"Tepkiden sonra aklımızı kaybediyoruz" diyen oyuncu "Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz." açıklaması yaptı.

"Tepkiden sonra aklımızı kaybediyoruz" diyen oyuncu "Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz." açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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