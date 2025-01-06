Dusan Tadic, Oyundan Çıkarken Islıklandı Maç Sonunda Taraftara Hak Verdi

Fenerbahçe'de dün oynanan Hatayspor maçında üç puan almasına rağmen taraftar mutsuzdu. Yönetim istifa tezahüratları maç boyunca statta duyuldu. Buna karşı gelenler arasında kavga dahi çıktı. Bu protestolardan nasibini alan bir isim de Dusan Tadic oldu. Tadic'in maç sonu açıklamaları ise alkış aldı.