Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Hatayspor Maçı Sonrası Hakemleri Eleştirdi

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u yendiği maçın ardından Jose Mourinho'dan sert hakem eleştirileri dinlemiştik. Lige 'toksik' diyen Mourinho, yayıncı kuruluş ekranlarını verdiği cevaplar sonrası terk etmişti. Fenerbahçe cephesinden bir açıklama da Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, 'Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu' dedi.