Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Hatayspor Maçı Sonrası Hakemleri Eleştirdi
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Hatayspor Maçı Sonrası Hakemleri Eleştirdi
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u yendiği maçın ardından Jose Mourinho'dan sert hakem eleştirileri dinlemiştik. Lige 'toksik' diyen Mourinho, yayıncı kuruluş ekranlarını verdiği cevaplar sonrası terk etmişti. Fenerbahçe cephesinden bir açıklama da Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, 'Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu' dedi.
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Acun Ilıcalı, Hatayspor maçında maruz kaldıkları hakem hatalarına değinerek "Yönetim olarak karar verdik, yarın acil durum toplantısı yapacağız. Düşüncemiz, Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." dedi.
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Acun Ilıcalı, açıklamalarına "Son iki haftaya baktığımda, dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen net bir penaltı vardı. Aynı şekilde bizim Eyüp maçında da VAR’dan dönüp verilmeyen bir penaltı kararıyla karşılaştık. Eğer bu iki penaltıyı kullandırmış olsalardı, puan farkı bugün 4’e inmişti." şeklinde devam etti.
Ilıcalı, "Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar." dedi.
Galatasaray'ın itirazlarına değinen Ilıcalı, "Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiler, sıfır. Bizim Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüp maçında net penaltımız verilmedi." dedi.
Acun Ilıcalı, sözlerini "2.5 yıldır nerdeyse kırmızı kart görmemiş takım, TFF bizi biçiyor, onu yapıyor bunu yapıyor diye TFF'ye saldırıyor. Bu bir komedi filmi." şeklinde devam ettirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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