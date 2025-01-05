Zeki Yavru Asist Yapacağını Orta Yapmadan Önce Taraftara Gelen Maçkolik Bildirimi ile Öğrendi
Zeki Yavru Asist Yapacağını Orta Yapmadan Önce Taraftara Gelen Maçkolik Bildirimi ile Öğrendi
Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a kaybederek taraftarını bir kez daha üzdü. 75.dakikada gelen golün ortasını ise altyapısında yetişen Zeki Yavru'nun yapması bordo mavililer için ekstra bir üzün kaynağıydı. Bu golün öncesinde Zeki'nin taraftarla diyaloğu ise sosyal medyaya yansıdı. Zeki Yavru'ya taraftarın 'Maçkolik'ten bildirim geldi' diye yaptığı şaka ve sonrasında olan gol izleyenleri gülümsetti. Zeki Yavru da golden sonra taraftarı unutmadı.
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Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor için işler kötü gitmeye devam ediyor. Dün de Karadeniz Derbisi'nde Samsunspor'a kaybettiler.
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Carlo Holse'nin iki golüyle Samsunspor üç puanı alırken maçın ardından sosyal medyaya da ilginç bir görüntü yansıdı.
Samsunspor'un ikinci golünde bir taraftar Zeki Yavru'ya seslenerek "Zeki Maçkolik'ten bildirim geldi, gol olacak gol!" diye seslendi.
Zeki'nin yaptığı orta golle sonuçlanınca Zeki de gol sevincinde taraftara dönerek golü kutladı.
İşte o anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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