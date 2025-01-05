Zeki Yavru Asist Yapacağını Orta Yapmadan Önce Taraftara Gelen Maçkolik Bildirimi ile Öğrendi

Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a kaybederek taraftarını bir kez daha üzdü. 75.dakikada gelen golün ortasını ise altyapısında yetişen Zeki Yavru'nun yapması bordo mavililer için ekstra bir üzün kaynağıydı. Bu golün öncesinde Zeki'nin taraftarla diyaloğu ise sosyal medyaya yansıdı. Zeki Yavru'ya taraftarın 'Maçkolik'ten bildirim geldi' diye yaptığı şaka ve sonrasında olan gol izleyenleri gülümsetti. Zeki Yavru da golden sonra taraftarı unutmadı.