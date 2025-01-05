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Fenerbahçe Tribünleri "Yönetim İstifa" Tezahüratları Sonrası Karıştı

Fenerbahçe Tribünleri "Yönetim İstifa" Tezahüratları Sonrası Karıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.01.2025 - 20:51

Fenerbahçe yeni yılın ilk maçında evinde Hatayspor'u ağırladı. En-Nesyri'nin golleriyle damga vurduğu maçta Hatayspor da iyi mücadele sergiledi. Saha içinde olanların yanı sıra saha dışında olanlar da maçın odak noktasıydı. Fenerbahçe tribünleri 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Buna karşı çıkan bir grup ise tezahürat yapanları protesto etti. Bu durum fiziksel müdahaleye kadar vardı.

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Fenerbahçe yeni yılın ilk maçını taraftarı önünde oynadı. Hatayspor karşısında En-Nesyri'nin golleriyle öne geçen Fenerbahçe'de tribünler karıştı.

Fenerbahçe yeni yılın ilk maçını taraftarı önünde oynadı. Hatayspor karşısında En-Nesyri'nin golleriyle öne geçen Fenerbahçe'de tribünler karıştı.

Bir grup taraftar oynanan oyunu ve bazı isimleri protesto etti. Bunun da ötesinde statta Yönetim İstifa tezahüratları hiç dinmedi.

Bir grup taraftar oynanan oyunu ve bazı isimleri protesto etti. Bunun da ötesinde statta Yönetim İstifa tezahüratları hiç dinmedi.

"Yönetim istifa" tezahüratı yapan gruba karşı bir grup statta tezahürat yapanları susturmak istedi. Tüm tribünlerde huzursuzluk yaşanırken bir tribünde de olay fiziki müdahaleye kadar vardı.

"Yönetim istifa" tezahüratı yapan gruba karşı bir grup statta tezahürat yapanları susturmak istedi. Tüm tribünlerde huzursuzluk yaşanırken bir tribünde de olay fiziki müdahaleye kadar vardı.

Sabah Spor sayfasında paylaşılan kavga görüntüleri:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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