Fenerbahçe Tribünleri "Yönetim İstifa" Tezahüratları Sonrası Karıştı

Fenerbahçe yeni yılın ilk maçında evinde Hatayspor'u ağırladı. En-Nesyri'nin golleriyle damga vurduğu maçta Hatayspor da iyi mücadele sergiledi. Saha içinde olanların yanı sıra saha dışında olanlar da maçın odak noktasıydı. Fenerbahçe tribünleri 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı. Buna karşı çıkan bir grup ise tezahürat yapanları protesto etti. Bu durum fiziksel müdahaleye kadar vardı.