Sergen Yalçın Kardeşinin Hastalığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti
Sergen Yalçın Kardeşinin Hastalığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti
Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılan Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanamadı. Serdal Adalı ile bir araya gelen teknik direktör olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Yalçın'la anlaşamadı ve yeni arayışlara girdi. Fatih Doğan'ın haberine göre ise liste hayli uzun. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak bugün yapılan görüşmeden beklenmedik bir sonuç çıktı.
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Sercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgilenmek için takım çalıştırmayacağını söyledi.
Gazeteci Fatih Doğan ise Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktörler konusunda uzun bir liste yayınladı. Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın listesi şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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2 tane yarış atı+veli efendiden 1 yıllık loca teklif etseydiniz kabul ederdi
Yılmaz Vural Bunu beğendi 👍
Sergen akıllı adam.. .. Tamer Tuna olabilir, Sergen başta olmak üzere birçok td ile çalıştı... 👍👏