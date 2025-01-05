Sergen Yalçın Kardeşinin Hastalığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti

Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılan Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanamadı. Serdal Adalı ile bir araya gelen teknik direktör olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Yalçın'la anlaşamadı ve yeni arayışlara girdi. Fatih Doğan'ın haberine göre ise liste hayli uzun. İşte detaylar...