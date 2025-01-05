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Sergen Yalçın Kardeşinin Hastalığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti

Sergen Yalçın Kardeşinin Hastalığı Sebebiyle Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.01.2025 - 19:43

Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılan Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanamadı. Serdal Adalı ile bir araya gelen teknik direktör olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Yalçın'la anlaşamadı ve yeni arayışlara girdi. Fatih Doğan'ın haberine göre ise liste hayli uzun. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak bugün yapılan görüşmeden beklenmedik bir sonuç çıktı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak bugün yapılan görüşmeden beklenmedik bir sonuç çıktı.

Sercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgilenmek için takım çalıştırmayacağını söyledi.

Sercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgilenmek için takım çalıştırmayacağını söyledi.

Sergen Yalçın'ın kardeşinin sağlık durumuyla ilgili haberimizi buradan okuyabilirsiniz

Gazeteci Fatih Doğan ise Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktörler konusunda uzun bir liste yayınladı. Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın listesi şu şekilde:

Gazeteci Fatih Doğan ise Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktörler konusunda uzun bir liste yayınladı. Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın listesi şu şekilde:

Mehmet Özdilek

Razvan Lucescu

İbrahim Üzülmez

Tamer Tuna

Tayfun Korkut

Ertuğrul Sağlam

Sinan Kaloğlu

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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radovid

2 tane yarış atı+veli efendiden 1 yıllık loca teklif etseydiniz kabul ederdi

Redkit

Yılmaz Vural Bunu beğendi 👍

Halil Değerli

Sergen akıllı adam.. .. Tamer Tuna olabilir, Sergen başta olmak üzere birçok td ile çalıştı... 👍👏