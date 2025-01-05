VAR'daki Hakemler Oyuna Müdahale Etmekten Çekiniyor mu? Futbol Dünyasından Skandal Kararlara Tepkiler
VAR'daki Hakemler Oyuna Müdahale Etmekten Çekiniyor mu? Futbol Dünyasından Skandal Kararlara Tepkiler
Süper Lig'in 2018 yılında tanıştığı VAR sistemi, Türkiye'deki futbol tartışmalarını daha da alevlendirdi. Eski dönemlere kıyasla hakemlerin artık karar vermekte daha çok zorlandığı ifade edilirken Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta düdük çalan Alper Akarsu'nun yönetimi, aynı konuyu yeniden gündeme getirdi. Bakalım futbol dünyasından nasıl eleştiriler gelmiş? 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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