VAR'daki Hakemler Oyuna Müdahale Etmekten Çekiniyor mu? Futbol Dünyasından Skandal Kararlara Tepkiler

Süper Lig'in 2018 yılında tanıştığı VAR sistemi, Türkiye'deki futbol tartışmalarını daha da alevlendirdi. Eski dönemlere kıyasla hakemlerin artık karar vermekte daha çok zorlandığı ifade edilirken Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta düdük çalan Alper Akarsu'nun yönetimi, aynı konuyu yeniden gündeme getirdi. Bakalım futbol dünyasından nasıl eleştiriler gelmiş? 👇