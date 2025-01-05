Yine Başa Döndü: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Kafasını Allak Bullak Edecek Hareket

2024'ün en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Wanda Nara - Mauro Icardi, yeni yılın ilk günlerinde de gündemden düşmeyeceklerinin sinyallerini verdi. Nara'nın China Suarez ile aşk yaşadığı iddia edilen boşanma aşamasındaki eşi Icardi'yi özleyesi geldi.