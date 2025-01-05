Yine Başa Döndü: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Kafasını Allak Bullak Edecek Hareket
Yine Başa Döndü: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Kafasını Allak Bullak Edecek Hareket
2024'ün en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Wanda Nara - Mauro Icardi, yeni yılın ilk günlerinde de gündemden düşmeyeceklerinin sinyallerini verdi. Nara'nın China Suarez ile aşk yaşadığı iddia edilen boşanma aşamasındaki eşi Icardi'yi özleyesi geldi.
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Türkiye'yi ve Icardi'yi terk etmesinin ardından ülkesi Arjantin'de 24 yaşındaki rapçi L-Gante ile birlikteliğini açıklayan Wanda Nara, herkese "bu kadar da olmaz" dedirtmişti.
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Arjantinli futbolcu da eşinin kendisini Keita Balde ile aldattığını paylaşmıştı.
Balde'nin eski eşi Simona Guatieri de Wanda için “Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." diyerek durumu doğrulayan bir açıklamada bulunmuştu.
38 yaşındaki model, Icardi'ye öfke kusarken anlamlandırılamayan bir harekette bulundu.
Arşivlediği tüm fotoğrafları yeniden yayına aldı ve Icardi'yi takip etmeye başladı. 👇
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Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada duruma tepki gösteren paylaşımlarda bulundu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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