onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Tavrıyla Candaş Tolga Işık'ı Şaşkınlığa Uğratmış!

Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Tavrıyla Candaş Tolga Işık'ı Şaşkınlığa Uğratmış!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 09:47

Ekol TV'de Sergen Yalçın ile Süper Lig maçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Candaş Tolga Işık, Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'a dair konuştu. Işık, Arat'ın program davetine dönmediğini ve ortadan kaybolduğunu belirtti. Aralarında geçen konuşmayı da aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezona Süper Kupa ile başlasa da kötü gidişatını durduramayan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, 29 Kasım'da görevini bıraktığını duyurmuştu.

Sezona Süper Kupa ile başlasa da kötü gidişatını durduramayan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, 29 Kasım'da görevini bıraktığını duyurmuştu.

Sportif başarının yanı sıra mali açıdan da iyi durumda olmadığı ifade edilen siyah-beyazlı kulübün bu noktaya nasıl geldiği sorusu futbol dünyasında merak uyandırmıştı.

Sportif başarının yanı sıra mali açıdan da iyi durumda olmadığı ifade edilen siyah-beyazlı kulübün bu noktaya nasıl geldiği sorusu futbol dünyasında merak uyandırmıştı.

Gözler Arat'ı ararken Candaş Tolga Işık'tan "beyefendi ortada yok" açıklaması geldi.

Gözler Arat'ı ararken Candaş Tolga Işık'tan "beyefendi ortada yok" açıklaması geldi.

"Hasan Arat, programa konuk bağlama dedi. Ben de bağlayacağım dedim. Bana garip garip emojiler attı." 👇

Futbolseverlerin Arat'a dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇

Futbolseverlerin Arat'a dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 🚀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın