Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Tavrıyla Candaş Tolga Işık'ı Şaşkınlığa Uğratmış!
Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Tavrıyla Candaş Tolga Işık'ı Şaşkınlığa Uğratmış!
Ekol TV'de Sergen Yalçın ile Süper Lig maçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Candaş Tolga Işık, Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'a dair konuştu. Işık, Arat'ın program davetine dönmediğini ve ortadan kaybolduğunu belirtti. Aralarında geçen konuşmayı da aktardı.
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Sezona Süper Kupa ile başlasa da kötü gidişatını durduramayan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, 29 Kasım'da görevini bıraktığını duyurmuştu.
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Sportif başarının yanı sıra mali açıdan da iyi durumda olmadığı ifade edilen siyah-beyazlı kulübün bu noktaya nasıl geldiği sorusu futbol dünyasında merak uyandırmıştı.
Gözler Arat'ı ararken Candaş Tolga Işık'tan "beyefendi ortada yok" açıklaması geldi.
"Hasan Arat, programa konuk bağlama dedi. Ben de bağlayacağım dedim. Bana garip garip emojiler attı." 👇
Futbolseverlerin Arat'a dair sosyal medya paylaşımlarından bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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