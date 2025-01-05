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Göztepe'den Galatasaray'ın Galibiyet Paylaşımına Hakem Alper Akarsu Çıkışı!

Göztepe'den Galatasaray'ın Galibiyet Paylaşımına Hakem Alper Akarsu Çıkışı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 09:00

Galatasaray, Göztepe galibiyetinin ardından rakibinin maç öncesi videolu paylaşımına göndermede bulundu. İzmir ekibi de bu mesaja sessiz kalmayarak hakem Alper Akarsu ile karşılık verdi. İki takım sosyal medyada atıştı.

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Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Ancak sahadaki mücadele kadar iki kulübün sosyal medya paylaşımları da gündem yarattı.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Ancak sahadaki mücadele kadar iki kulübün sosyal medya paylaşımları da gündem yarattı.

Karşılaşmadan bir gün önce, Göztepe sosyal medya hesaplarından, uzaylı temalı “Geliş” filmine atıfta bulunan ve “Bir başka dünyadan... Peki, gelenler kim?” notuyla bir video paylaşmıştı.

Karşılaşmadan bir gün önce, Göztepe sosyal medya hesaplarından, uzaylı temalı “Geliş” filmine atıfta bulunan ve “Bir başka dünyadan... Peki, gelenler kim?” notuyla bir video paylaşmıştı.

Galatasaray da aldığı üç puan sonrası bu videoya esprili bir yanıt verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul güvende, rahat olun” notuyla, golleri atan Osimhen ve Yunus Akgün ile asist yapan Mertens’in bir uzay gemisine el salladığı bir video yayınlandı.

Galatasaray da aldığı üç puan sonrası bu videoya esprili bir yanıt verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul güvende, rahat olun” notuyla, golleri atan Osimhen ve Yunus Akgün ile asist yapan Mertens’in bir uzay gemisine el salladığı bir video yayınlandı.

Bu paylaşım üzerine Göztepe, karşılaşmadaki kararlara dikkat çekti ve videoyu yeniden düzenleyerek Galatasaraylı futbolcuların yanına hakem Alper Akarsu’yu ekledi. “1 kişi eksik kalmış!” dedi.

Bu paylaşım üzerine Göztepe, karşılaşmadaki kararlara dikkat çekti ve videoyu yeniden düzenleyerek Galatasaraylı futbolcuların yanına hakem Alper Akarsu’yu ekledi. “1 kişi eksik kalmış!” dedi.

İzmir ekibinin maçtan önce yaptığı paylaşım 👇

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Galatasaray'ın maçtan sonra yaptığı paylaşım ve Göztepe'nin düzenlediği video 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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