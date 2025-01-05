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Eski Eşi Iran Angelo'nun Yeğeni Camila ile Evlenen Brezilyalı Futbolcu Hulk Düğün Yaptı

Eski Eşi Iran Angelo'nun Yeğeni Camila ile Evlenen Brezilyalı Futbolcu Hulk Düğün Yaptı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 12:30

Brezilyalı futbolcu Hulk, eski eşinin yeğeni Camila Angelo ile 2019 yılında hayatlarını resmen birleştirmişti. Çift, beş yıl aradan sonra düğün yapmaya karar verdi. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu ilişki, adeta magazin gündeminin de merkezine oturdu.

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Bir dönemin yıldız oyuncuları arasında gösterilen Hulk, 2019'da 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza'dan boşanmıştı.

Bir dönemin yıldız oyuncuları arasında gösterilen Hulk, 2019'da 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza'dan boşanmıştı.

Boşanmanın perde arkasında yasak aşkın olduğu iddia edilmişti.

Boşanmanın perde arkasında yasak aşkın olduğu iddia edilmişti.

Çünkü Brezilyalı futbolcu, ayrılık kararının hemen ardından aynı yıl, eşi Iran'ın yeğeni Camila ile birlikte olduğunu itiraf etmiş, eşini de hiç aldatmadığını belirtmişti.

Çünkü Brezilyalı futbolcu, ayrılık kararının hemen ardından aynı yıl, eşi Iran'ın yeğeni Camila ile birlikte olduğunu itiraf etmiş, eşini de hiç aldatmadığını belirtmişti.

Gizlice evlendiği söylenen ve iki çocukları olan çift, beş yıl sonra düğün yaptı.

Gizlice evlendiği söylenen ve iki çocukları olan çift, beş yıl sonra düğün yaptı.

38 yaşındaki oyuncu, mutlu gününe dair Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Tanrı'nın ve aşkımızın vaatlerinin önünde, tek bir kalpte birleşiyoruz, sonsuzluğumuza birlikte başlıyoruz, hayat. Seni seviyorum" dedi.

38 yaşındaki oyuncu, mutlu gününe dair Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Tanrı'nın ve aşkımızın vaatlerinin önünde, tek bir kalpte birleşiyoruz, sonsuzluğumuza birlikte başlıyoruz, hayat. Seni seviyorum" dedi.
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Eski eşi Iran Angelo da düğünün ardından bir açıklama yaptı. 👇

Eski eşi Iran Angelo da düğünün ardından bir açıklama yaptı. 👇

"Bugün yutulması zor bir gün, ihanetin hiç beklemediğimiz kişilerden geldiğinde ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyan bir gün. Başkasına ait olanı istemek, bize güvenen birinin hayatını yaşamak istemek, kendi mutluluğunu yaratmaktan aciz, boş bir kalbin yansımasıdır."

"Bugün yutulması zor bir gün, ihanetin hiç beklemediğimiz kişilerden geldiğinde ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyan bir gün. Başkasına ait olanı istemek, bize güvenen birinin hayatını yaşamak istemek, kendi mutluluğunu yaratmaktan aciz, boş bir kalbin yansımasıdır."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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