Fenerbahçeli Futbolcu Lincoln'ün Eşi Porto'da Saldırıya Uğradığını Açıkladı!
Fenerbahçeli Futbolcu Lincoln'ün Eşi Porto'da Saldırıya Uğradığını Açıkladı!
Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller, yaşadığı üzücü bir olayla gündeme geldi. Brezilyalı oyuncunun hayat arkadaşı, Portekiz'de hem sözlü hem de fiziksel saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Yaşananları, toplumsal bir sorunun yansıması olarak dile getirerek dikkatleri üzerine çekti.
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Mourinho'nun takımda düşünmediği, ülkesi Brezilya'da futbolculuk kariyerine devam eden Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller, geçtiğimiz perşembe günü Porto’da saldırıya uğradığını duyurdu.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müller, olayın yabancı düşmanlığı ve şiddet içerdiğini vurguladı.
Müller, arabalarını park etmeye çalışırken bir kadının kendilerine bağırmaya başladığını ve hakaretler ettiğini ifade etti.
Kadının sözlü saldırılarının fiziksel şiddete dönüştüğünü belirten Müller, bu tür olayların toplumda yabancı düşmanlığına, şiddetin normalleşmesine yol açabileceği endişesini dile getirdi. 👇
Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bragantino’ya kiralanmış, 31 Aralık'ta sözleşmesi sona ermişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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