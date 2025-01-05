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Fenerbahçeli Futbolcu Lincoln'ün Eşi Porto'da Saldırıya Uğradığını Açıkladı!

Fenerbahçeli Futbolcu Lincoln'ün Eşi Porto'da Saldırıya Uğradığını Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 11:23

Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller, yaşadığı üzücü bir olayla gündeme geldi. Brezilyalı oyuncunun hayat arkadaşı, Portekiz'de hem sözlü hem de fiziksel saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Yaşananları, toplumsal bir sorunun yansıması olarak dile getirerek dikkatleri üzerine çekti.

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Mourinho'nun takımda düşünmediği, ülkesi Brezilya'da futbolculuk kariyerine devam eden Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller, geçtiğimiz perşembe günü Porto’da saldırıya uğradığını duyurdu.

Mourinho'nun takımda düşünmediği, ülkesi Brezilya'da futbolculuk kariyerine devam eden Lincoln Henrique’nin eşi Adriana Müller, geçtiğimiz perşembe günü Porto’da saldırıya uğradığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müller, olayın yabancı düşmanlığı ve şiddet içerdiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Müller, olayın yabancı düşmanlığı ve şiddet içerdiğini vurguladı.

Müller, arabalarını park etmeye çalışırken bir kadının kendilerine bağırmaya başladığını ve hakaretler ettiğini ifade etti.

Müller, arabalarını park etmeye çalışırken bir kadının kendilerine bağırmaya başladığını ve hakaretler ettiğini ifade etti.

Kadının sözlü saldırılarının fiziksel şiddete dönüştüğünü belirten Müller, bu tür olayların toplumda yabancı düşmanlığına, şiddetin normalleşmesine yol açabileceği endişesini dile getirdi. 👇

Kadının sözlü saldırılarının fiziksel şiddete dönüştüğünü belirten Müller, bu tür olayların toplumda yabancı düşmanlığına, şiddetin normalleşmesine yol açabileceği endişesini dile getirdi. 👇

'Sadece arabayı park etmeye çalışıyorduk, aniden bir kadın bize bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Özür diledim ve o bölgeye ilk kez geldiğimizi, GPS üzerindeki yönlendirmeleri takip ettiğimizi açıkladım. Ancak bağırmaya devam etti ve, 'Ülkenize geri dönün çünkü buraya aptalca şeyler yapmak için geliyorsunuz' dedi. Bana inek dedi ve berbat bir anne olduğumu söyledi. Sırf Brezilyalı olduğum için birinin nasıl bu kadar agresif olabildiğini anlamıyorum. Bu kabul edilemez. Beni saçlarımdan sürükleyerek ülkeme geri götüreceğini söyledi ve bana fiziksel saldırıda bulundu. Saldırının izleri hala var. Şikayette bulundum. Bu, karşı karşıya olduğumuz daha büyük bir sorunun yansımasıdır. Yabancı düşmanlığı ve şiddetin normalleşmesine izin veremeyiz. Barış içinde yaşamak ve çocuklarımıza kökeni ne olursa olsun herkese saygı duymayı öğretmeliyiz. Nefretin kazanmasına izin veremeyiz.'

Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bragantino’ya kiralanmış, 31 Aralık'ta sözleşmesi sona ermişti.

Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bragantino’ya kiralanmış, 31 Aralık'ta sözleşmesi sona ermişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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