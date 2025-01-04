Sergen Yalçın Canlı Yayında Kardeşinin Hasta Olduğunu Açıkladı

Sergen Yalçın'ın adı son günlerde Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için geçiyor. Anlaşmanın an meselesi olduğu iddia ediliyor. Bu sırada Yalçın, Ekol TV'deki programına da devam ediyor. Sergen Yalçın, bu akşamki programda üzücü bir açıklama yaptı. Yalçın'ın duygusal anları kameraya da yansıdı.