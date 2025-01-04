Sergen Yalçın Canlı Yayında Kardeşinin Hasta Olduğunu Açıkladı
Sergen Yalçın Canlı Yayında Kardeşinin Hasta Olduğunu Açıkladı
Sergen Yalçın'ın adı son günlerde Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için geçiyor. Anlaşmanın an meselesi olduğu iddia ediliyor. Bu sırada Yalçın, Ekol TV'deki programına da devam ediyor. Sergen Yalçın, bu akşamki programda üzücü bir açıklama yaptı. Yalçın'ın duygusal anları kameraya da yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olma konusunda en önemli favorilerden biri. Ancak kendisi Ekol TV'deki programına da devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Her şeyin başı sağlık" diyen Sergen Yalçın kardeşinin hasta olduğunu açıkladı.
Yalçın, "Sağlığın olmadığı sürece paraymış pulmuş hepsi geçici şeyler. 2,5 senedir kardeşim Gürsoy Yalçın'ın hastalığı ile uğraşıyoruz." dedi.
Sergen Yalçın kardeşi için "iyileşmek için bana söz verdi. Üç dört gündür yoğun bakımdaydı, buradan çıkıp onu görmeye gideceğim." açıklaması yaptı.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın