Barış Alper Yılmaz, Fair Play İçeren Hareketiyle Alkış Aldı

Futbol sahaları tansiyonun her daim yüksek olduğu alanlardan. Kim ne kadar centilmen olursa olsun bazen kontrolünü kaybedebiliyor. Hakemlere karşı da 'aldatmaya yönelik hareketler' böyle anlarda ortaya çıkıyor. Tam tersi durumlar ise taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Bu akşam da Barış Alper hem rakibine hem hakeme yardımcı oldu ve alkış aldı.