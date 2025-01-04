Barış Alper Yılmaz, Fair Play İçeren Hareketiyle Alkış Aldı
Barış Alper Yılmaz, Fair Play İçeren Hareketiyle Alkış Aldı
Futbol sahaları tansiyonun her daim yüksek olduğu alanlardan. Kim ne kadar centilmen olursa olsun bazen kontrolünü kaybedebiliyor. Hakemlere karşı da 'aldatmaya yönelik hareketler' böyle anlarda ortaya çıkıyor. Tam tersi durumlar ise taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Bu akşam da Barış Alper hem rakibine hem hakeme yardımcı oldu ve alkış aldı.
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Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu akşam yaptığı hareketle gönülleri bir kez daha kazandı.
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Barış Alper Yılmaz, gerginlik oluşabilecek bir pozisyonu yaptığı fair play hareketiyle sakinleştirdi ve alkış aldı.
14. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Nielsen ile girdiği ikili mücadelede topun taca çıkmasının ardından hakem tacı Galatasaray lehine verdi. Ancak Barış Alper, topun kendisinden çıktığını hakeme söyleyerek taç kararının rakip takım lehine değiştirilmesini sağladı.
Barış Alper Yılmaz'ın hakeme doğruyu söyleyerek taç kararının rakip takım lehine değiştirilmesini sağlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede gündem olan bu fair play hareketi, taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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